FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Katayun Pracher-Hilander und Gerald Hauser

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-NAbg. Katayun Pracher-Hilander und dem freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20261113cuIuYxDe/XY2w4Gdk

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.