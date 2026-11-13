- 13.11.2026, 12:39:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Katayun Pracher-Hilander und Gerald Hauser
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-NAbg. Katayun Pracher-Hilander und dem freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20261113cuIuYxDe/XY2w4Gdk
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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