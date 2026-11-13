Katholische Erwachsenenbildung will gesellschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten

Salzburg/Wien (OTS) -

Rund 60 Vertreter:innen der katholischen Erwachsenenbildung aus ganz Österreich diskutierten bei ihrer Jahrestagung in Salzburg über den gesellschaftlichen Bildungsauftrag, das christliche Profil und Zukunftsperspektiven.



Gesellschaftliche Veränderungen stellen auch die Erwachsenenbildung vor neue Herausforderungen. Wie kann sie Menschen Orientierung geben, im Umgang mit Unsicherheiten stärken und zur Mitgestaltung befähigen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich bei seiner Jahrestagung am 12. und 13. November 2026 im Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg. Unter dem Motto „Stark im Wandel – Chancen und Perspektiven Katholischer Erwachsenenbildung heute“ standen der gesellschaftliche Auftrag und die strategische Weiterentwicklung der Bildungsarbeit im Mittelpunkt.

Bildung als Raum für Orientierung und Mitgestaltung

Jakob Johannes Koch, Kulturreferent der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn, regte in seiner Keynote dazu an, das Selbstverständnis und die gesellschaftliche Wirksamkeit katholischer Erwachsenenbildung kritisch zu hinterfragen und ihre vorhandenen Potenziale stärker zu nutzen. Gerade in Krisenzeiten komme ihr eine wichtige Aufgabe zu: Sie solle Menschen stärken, den offenen Austausch unterschiedlicher Sichtweisen fördern und dazu beitragen, dass sie sich eine fundierte eigene Meinung bilden können. Damit leiste die katholische Erwachsenenbildung einen wichtigen Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft und befähige Menschen, populistischen Strömungen kritisch zu begegnen und die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Auch Forumsvorsitzender Andreas G. Weiß betonte die Bedeutung von Bildung als Raum gesellschaftlicher Teilhabe: „Viele Menschen erleben den gesellschaftlichen Wandel als etwas, dem sie ausgeliefert sind. Katholische Erwachsenenbildung eröffnet Räume, in denen sie ihre Erfahrungen einbringen und Handlungsmöglichkeiten entdecken können. Wer erlebt, dass die eigene Stimme zählt, kann auch Verantwortung für das Zusammenleben übernehmen.“

Das christliche Profil zeige sich dabei in allen Themenbereichen der Bildungsarbeit. „Das Katholische unserer Bildungsarbeit zeigt sich ebenso bei einem Elternabend oder einer Diskussion über Künstliche Intelligenz wie bei einem Bibelgespräch. Der christliche Glaube nimmt den Menschen mit seinem ganzen Leben ernst“ , so Weiß.

Christliche Werte und gesellschaftliche Verantwortung

In fünf thematischen Foren diskutierten die Teilnehmer:innen über Zukunftsfragen der Bildungsarbeit. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Stärkung persönlicher Ressourcen, spirituelle Erfahrungen, die Vermittlung christlicher Ethik sowie die Rolle der Erwachsenenbildung in Politik und Gesellschaft. Auch Frauen in der Kirche und starke Frauenbilder in der Bibel wurden thematisiert.

Zwischen Stabilität und Erneuerung