- 13.11.2026, 12:30:32
- /
- OTS0097
Katholische Erwachsenenbildung will gesellschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten
Viele Menschen erleben den gesellschaftlichen Wandel als etwas, dem sie ausgeliefert sind. Katholische Erwachsenenbildung eröffnet Räume, in denen sie ihre Erfahrungen einbringen und Handlungsmöglichkeiten entdecken können. Wer erlebt, dass die eigene Stimme zählt, kann auch Verantwortung für das Zusammenleben übernehmen.
Rund 60 Vertreter:innen der katholischen Erwachsenenbildung aus ganz Österreich diskutierten bei ihrer Jahrestagung in Salzburg über den gesellschaftlichen Bildungsauftrag, das christliche Profil und Zukunftsperspektiven.
Gesellschaftliche Veränderungen stellen auch die Erwachsenenbildung vor neue Herausforderungen. Wie kann sie Menschen Orientierung geben, im Umgang mit Unsicherheiten stärken und zur Mitgestaltung befähigen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich bei seiner Jahrestagung am 12. und 13. November 2026 im Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg. Unter dem Motto „Stark im Wandel – Chancen und Perspektiven Katholischer Erwachsenenbildung heute“ standen der gesellschaftliche Auftrag und die strategische Weiterentwicklung der Bildungsarbeit im Mittelpunkt.
Bildung als Raum für Orientierung und Mitgestaltung
Jakob Johannes Koch, Kulturreferent der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn, regte in seiner Keynote dazu an, das Selbstverständnis und die gesellschaftliche Wirksamkeit katholischer Erwachsenenbildung kritisch zu hinterfragen und ihre vorhandenen Potenziale stärker zu nutzen. Gerade in Krisenzeiten komme ihr eine wichtige Aufgabe zu: Sie solle Menschen stärken, den offenen Austausch unterschiedlicher Sichtweisen fördern und dazu beitragen, dass sie sich eine fundierte eigene Meinung bilden können. Damit leiste die katholische Erwachsenenbildung einen wichtigen Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft und befähige Menschen, populistischen Strömungen kritisch zu begegnen und die Zukunft aktiv mitzugestalten.
Auch Forumsvorsitzender Andreas G. Weiß betonte die Bedeutung von Bildung als Raum gesellschaftlicher Teilhabe:
„Viele Menschen erleben den gesellschaftlichen Wandel als etwas, dem sie ausgeliefert sind. Katholische Erwachsenenbildung eröffnet Räume, in denen sie ihre Erfahrungen einbringen und Handlungsmöglichkeiten entdecken können. Wer erlebt, dass die eigene Stimme zählt, kann auch Verantwortung für das Zusammenleben übernehmen.“
Das christliche Profil zeige sich dabei in allen Themenbereichen der Bildungsarbeit.
„Das Katholische unserer Bildungsarbeit zeigt sich ebenso bei einem Elternabend oder einer Diskussion über Künstliche Intelligenz wie bei einem Bibelgespräch. Der christliche Glaube nimmt den Menschen mit seinem ganzen Leben ernst“, so Weiß.
Christliche Werte und gesellschaftliche Verantwortung
In fünf thematischen Foren diskutierten die Teilnehmer:innen über Zukunftsfragen der Bildungsarbeit. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Stärkung persönlicher Ressourcen, spirituelle Erfahrungen, die Vermittlung christlicher Ethik sowie die Rolle der Erwachsenenbildung in Politik und Gesellschaft. Auch Frauen in der Kirche und starke Frauenbilder in der Bibel wurden thematisiert.
Zwischen Stabilität und Erneuerung
Maria Stimm, Professorin an der Universität Graz und Leiterin des Fachbereichs Erwachsenen- und Weiterbildung am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, beleuchtete in ihrer Keynote die Herausforderungen für Bildungseinrichtungen in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit. Sie zeigte das Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Stabilität und der Notwendigkeit kontinuierlicher Anpassung auf. Daraus könnten kreative Gestaltungsmöglichkeiten und neue Impulse für die Programmplanung entstehen.
In einem gemeinsamen Entwicklungsprozess erarbeiteten die Teilnehmenden Leitsätze zur zukünftigen Rolle der katholischen Erwachsenenbildung und formulierten mögliche nächste Schritte.
Bundesgeschäftsführer Bernd Wachter verwies auf die vorhandenen Stärken als Grundlage für die Weiterentwicklung:
„Katholische Erwachsenenbildung hat eine starke Basis: engagierte Mitarbeiter:innen und Ehrenamtliche, gewachsene Strukturen und eine große Nähe zu den Menschen vor Ort. Diese Stärken sind ein wertvolles Fundament, um auf neue gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Wir müssen Bewährtes weiterentwickeln, neue Wege wagen und auch unsere eigenen Arbeitsweisen hinterfragen.“
Die Jahrestagung unterstrich den Anspruch der katholischen Erwachsenenbildung, gesellschaftlichen Wandel nicht nur zu begleiten, sondern aktiv mitzugestalten und Räume für Orientierung, Dialog und gesellschaftliche Verantwortung zu schaffen.
Über das Forum Katholischer Erwachsenenbildung:
Das Forum Katholischer Erwachsenenbildung ist einer der zehn großen Verbände der Konferenz der Erwachsenenbildung in Österreich (KEBÖ). Es setzt sich landesweit für Weiterbildung und soziale Teilhabe ein. Vorträge, Lehrgänge, Seminare sowie analoge und digitale Bildungsformate fördern die offene und dialogische Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen.
Rückfragen & Kontakt
Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich
Öffentlichkeitsarbeit
Dr.in Karin Schräfl
Telefon: 0676/5390459
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.forumkeb.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KEB