SPÖ-Silvan: „Zwei Jahre warten oder 6.300 Euro zahlen – das ist Zwei-Klassen-Medizin!“

Wien (OTS) -

„Eine Pensionistin mit 971 Euro monatlicher Pension hätte zwei Jahre auf ihre dringend benötigte Hüftoperation warten müssen. Nachdem sie 6.298 Euro aus eigener Tasche für die Sonderklasse bezahlt hatte, lag sie wenige Tage später auf dem OP-Tisch. Dieser und viele andere Fälle passieren in öffentlich finanzierten Spitälern, in denen Ärzt:innen auch aus öffentlichen Geldern bezahlt werden. Das ist Zwei-Klassen-Medizin in ihrer schlimmsten Form. Es darf nicht sein, dass in unserem von der Allgemeinheit finanzierten Gesundheitssystem Menschen mit Geld schneller medizinische Hilfe bekommen als andere!“, kritisiert SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan. Über den Fall berichtet die „Kronen Zeitung“ heute, Freitag. ****

Dass es sich dabei keineswegs nur um einen Einzelfall handelt, zeigt auch eine erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Studie: „Eine vom IHS im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich durchgeführte Untersuchung hat diese problematische Entwicklung wissenschaftlich sichtbar gemacht. In vielen Fällen gilt offenbar: Wer Geld hat, kommt schneller dran. Wer es nicht hat, muss warten und Schmerzen ertragen!“, so Silvan. Auch die Beteuerungen der oberösterreichischen Gesundheitslandesrätin Haberlander, dass ausschließlich nach medizinischer Dringlichkeit gereiht werde, müssten angesichts solcher Fälle kritisch hinterfragt werden.

„Die Bundesregierung hat mit zusätzlichen Mitteln für die Gesundheitsversorgung und dem Ausbau der Kassenmedizin wichtige Schritte gesetzt. Entscheidend ist aber, dass bei der Vergabe von Operationsterminen vor Ort ausschließlich die medizinische Dringlichkeit zählt und niemand durch private Zahlungen bevorzugt wird. Denn am Ende muss die E-Card zählen und nicht die Kreditkarte!“, so Silvan abschließend. (Schluss) eg/mb