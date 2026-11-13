Stadt-Land-Gefälle bei Kassenarztmangel

Wien (OTS) -

Allein in der Allgemeinmedizin gibt es 182 offene Kassenstellen, davon befinden sich 98 Stellen im ländlichen Raum, 84 in städtischen Regionen (Definition gem. Statistik Austria). „Während wir damit in der Stadt 1,7 offene Kassenstellen pro 100.000 Einwohner haben, sind es bei der Landbevölkerung mit 2,3 offenen Kassenstellen pro 100.000 Einwohner gleich 40 Prozent mehr“, berichtete Carmen Berti-Zambanini, Obfrau des Schutzverbandes hausapothekenführender Ärzte, im Rahmen einer heutigen Pressekonferenz. Verbesserungspotential sehe die Landärztin aus Vorarlberg in einer besseren entgeltlichen Abgeltung, bei flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie leichteren Bedingungen, Ärztinnen und Ärzte einzustellen: „Vor allem für Frauen mit Kinderwunsch sollten die Rahmenbedingungen geändert werden“, betonte sie. Zudem sei ein wesentlicher Hebel für den ländlichen Bereich die Stärkung ärztlicher Hausapotheken. Ärztinnen und Ärzte könnten damit ihre Patientinnen und Patienten sofort versorgen, für diese falle auch der Weg zur nächsten Apotheke, was auch ein Gewinn für die Umwelt wäre. „Mit einer ärztlichen Hausapotheke gibt es nur Gewinner und das beste: Sie kostet nichts“, unterstrich Berti-Zambanini.

Änderung des Apothekengesetzes

Das Problem für die ländliche Gesundheitsversorgung liege im Apothekengesetz: „Dort gibt es die völlig veraltete Regelung, dass im Umkreis von vier Straßenkilometern einer öffentlichen Apotheke keine ärztliche Hausapotheke bewilligt werden darf, im Umkreis zwischen vier und sechs Kilometern nur in Form einer Nachfolgepraxis“, erklärte Berti-Zambanini. Offene Kassenstellen mit Hausapotheke gebe es nur eine Handvoll: „Studien gehen davon aus, dass die Stärkung ärztlicher Hausapotheken bis zu 400 neue Kassenärzte ermöglichen kann“, so die Ärztin: „Ich verstehe nicht, dass die Gesundheitsministerin da nicht schon längst handelt.“ Anders sei die Situation nämlich bei Tierärzten, die Medikament zum Hausbesuch mitnehmen dürften: „Einer kranken Kuh in Österreich geht es immer noch besser als der kranken Bäuerin“, sagte die Landärztin. „Das Einzugsgebiet der Ärztinnen und Ärzte mit den österreichweit 800 Hausapotheken umfasst rund 3 Millionen Menschen. Und in vielen dünner besiedelten Regionen sichert die Hausapotheke das Bestehen einer ärztlichen Ordination überhaupt erst ab“, betonte die Allgemeinmedizinerin.

Ärzte wesentlich für die Zukunft der Gemeinden

Auch eine Umfrage unter Gemeindevertretern habe die Wichtigkeit einer ärztlichen Versorgung betont, berichtete Silvester Hutgrabner, Leiter des Referates für „Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten“ in der Österreichischen Ärztekammer. Bei der Frage nach den größten Herausforderungen für die Gemeinden erzielte das Thema „Gesundheit und ärztliche Versorgung“ mit 4,79 den höchsten Wert – noch vor Kinderbetreuung (4,46) und Bildung (3,97). 36,2 Prozent der Teilnehmer sehen die ärztliche Versorgung ihrer Gemeinde in den kommenden fünf Jahren gefährdet, 15,1 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass es in ihrer Gemeinde keinen Kassenarzt mehr gibt. 82,2 Prozent der Teilnehmer ist die aktuelle Problematik bei der Besetzung von Kassenstellen bewusst. „Die ärztliche Versorgung ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft einer Gemeinde“, betonte der Allgemeinmediziner Hutgrabner. Fehle ein Arzt vor Ort, werde eine Gemeinde auch als Wohn- und Lebensraum weniger attraktiv. Der Zuzug gehe zurück, während die Abwanderung oftmals zunehme.

Patienteninteressen in den Vordergrund stellen

Um die Kassenmedizin vor allem im ländlichen Raum wieder attraktiver zu machen, brauche es flexiblere Kassenverträge, einen konsequenten Abbau der Bürokratie und eine faire Honorargestaltung: „Faire Leistungen fair bezahlen, statt sie durch Deckelungen zu bestrafen, das wäre ein starkes Signal“, betonte Hutgrabner. Die wiederholt geäußerten Befürchtungen der Apothekerschaft, ein Ausbau ärztlicher Hausapotheken könnte das Fortbestehen öffentlicher Apotheken gefährden, seien aus seiner Sicht substanzlos. Vielmehr bleibe deren wirtschaftliche Existenz auch bei einem Ausbau ärztlicher Hausapotheken gesichert. Dazu komme, dass mit der geplanten Einführung von Impfangeboten in Apotheken ohnehin mit zusätzlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten für diese zu rechnen sei. „In einer Diskussion um eine niederschwellige Versorgung sollten wir endlich die Interessen der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen“, forderte Hutgrabner. „Wenn die Politik – entgegen der medizinischen Einschätzung der Ärztekammer – zusätzliche Impfstellen schaffen möchte, damit die Menschen einfacher zu Impfungen kommen, warum soll dann nicht auch der Zugang zu jenen Medikamenten erleichtert werden, die sie für ihre Genesung dringend benötigen?“, fragte er: „Dass diese unnötigen Hürden weiterhin bestehen, ist vor allem das Ergebnis einer starken Apothekenlobby – und geht letztlich zulasten der Patientinnen und Patienten“, resümierte der Landarzt.