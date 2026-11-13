- 13.11.2026, 11:51:02
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AVISO: WiG Life Lounge Herbsttour bringt Seelische Gesundheit in Wiener Einkaufszentren
Mitmach-Stationen zum Kraft tanken und Innehalten: Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet im November kostenlose Angebote
Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt mit ihrer Life Lounge Herbsttour auch heuer wieder dazu ein, sich kostenlos und unkompliziert mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. An zwei Wochenenden im November gibt es in der Millenium City und im Donau Zentrum ein kostenfreies Mitmach-Angebot, welches besonders den WiG-Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“ in den Fokus rückt. „Mit unserer Life Lounge Herbsttour möchten wir die Wiener*innen direkt in ihrem Alltag erreichen und auf niederschwellige Weise über die Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung informieren. Wir bieten passend zum WiG-Jahresschwerpunkt Module zum Kraft tanken und Innehalten an“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.
Life Lounge Herbsttour in der Millennium City und im Donau Zentrum
Von 19. bis 21. November können Besucher*innen in der Millennium City die kostenlosen Gesundheitsangebote nutzen, am 27. und 28. November ist die Life Lounge im Donau Zentrum zu Gast. Neben den Modulen zur Seelischen Gesundheit erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm mit interaktiven Mitmach-Stationen. So können sie beispielsweise ihre Balance auf der Gleichgewichtsplatte trainieren, ihr Wissen beim Zuckerquiz testen oder eine Anleitung zum richtigen Blutdruckmessen erhalten. Auch das Quizrad mit Fragen zu Ernährung, Bewegung und Seelischer Gesundheit lädt zum Mitmachen ein. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen und bietet die Möglichkeit, auf spielerische Weise mehr über die eigene Gesundheit zu erfahren.
Terminübersicht:
Millenium City, 1200 Wien
- Donnerstag, 19. November 2026, 09:00 bis 20:00 Uhr
- Freitag, 20. November 2026, 09:00 bis 20:00 Uhr
- Samstag, 21. November, 2026, 09:00 bis 18:00 Uhr
Donau Zentrum, 1220 Wien
- Freitag, 27. November 2026, 09:00 bis 20:00 Uhr
- Samstag, 28. November 2026, 09:00 bis 18:00 Uhr
Rückfragen & Kontakt
Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Mag.a Petra Hafner
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]
Website: https://wig.or.at
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