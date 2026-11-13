AVISO: WiG Life Lounge Herbsttour bringt Seelische Gesundheit in Wiener Einkaufszentren

Wien (OTS) -

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt mit ihrer Life Lounge Herbsttour auch heuer wieder dazu ein, sich kostenlos und unkompliziert mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. An zwei Wochenenden im November gibt es in der Millenium City und im Donau Zentrum ein kostenfreies Mitmach-Angebot, welches besonders den WiG-Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“ in den Fokus rückt. „Mit unserer Life Lounge Herbsttour möchten wir die Wiener*innen direkt in ihrem Alltag erreichen und auf niederschwellige Weise über die Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung informieren. Wir bieten passend zum WiG-Jahresschwerpunkt Module zum Kraft tanken und Innehalten an“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Life Lounge Herbsttour in der Millennium City und im Donau Zentrum

Von 19. bis 21. November können Besucher*innen in der Millennium City die kostenlosen Gesundheitsangebote nutzen, am 27. und 28. November ist die Life Lounge im Donau Zentrum zu Gast. Neben den Modulen zur Seelischen Gesundheit erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm mit interaktiven Mitmach-Stationen. So können sie beispielsweise ihre Balance auf der Gleichgewichtsplatte trainieren, ihr Wissen beim Zuckerquiz testen oder eine Anleitung zum richtigen Blutdruckmessen erhalten. Auch das Quizrad mit Fragen zu Ernährung, Bewegung und Seelischer Gesundheit lädt zum Mitmachen ein. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen und bietet die Möglichkeit, auf spielerische Weise mehr über die eigene Gesundheit zu erfahren.

Terminübersicht:

Millenium City, 1200 Wien

Donnerstag, 19. November 2026, 09:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 20. November 2026, 09:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 21. November, 2026, 09:00 bis 18:00 Uhr

Donau Zentrum, 1220 Wien