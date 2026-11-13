Heute.at mit über 50 Prozent Reichweite Österreichs private Online-Nr.-1

Wien (OTS) -

Nächster großer Digital-Erfolg für das „Heute“-Medienhaus: Bereits 3.635.081 Unique User steuerten im Oktober 2026 Heute.at als Einzelangebot im Web an – das bescheinigt die Unabhängige Österreichische Webanalyse (ÖWA) in ihrer am Freitag veröffentlichten Studie.

Binnen eines Monats sind 66.000 Leserinnen und Leser hinzugekommen. Die neue Reichweite liegt nun bereits bei 50,1 Prozent der österreichischen Internetnutzer ab 14 Jahren. Damit behauptet Heute.at zum siebten Mal in Serie die Position als Österreichs größtes privatwirtschaftlich geführtes Medium im Einzelangebots-Ranking.

Die konsequente Online-first-Strategie der Redaktion und die digitale Expertise von CTO Alexander Ottitzky und seinem Technik-Team sorgten einmal mehr für eine intensive Nutzung der „Heute“-Digitalinhalte: Bei den Unique Clients – also der Anzahl der unterschiedlichen Endgeräte, von denen aus auf Heute.at zugegriffen wurde – wurde die 6-Millionen-Marke durchbrochen.

Im Oktober verzeichnete das Einzelangebot insgesamt mehr als 33 Millionen Visits und beeindruckende 116.199.543 Seitenaufrufe („Page Impressions“). Die durchschnittliche Usetime lag bei 4 Minuten und 9 Sekunden pro Besuch. Frauen sind in der Leserschaft von Heute.at mit 52,5 Prozent in der Mehrheit. Für alle Werbekunden des Hauses liefert Heute.at den unschlagbaren Mix aus nationaler Sichtbarkeit, hoher Nutzung und innovativen Werbelösungen.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric: „ Dass wir Millionen Menschen mit unserem Journalismus erreichen, zeigt, dass wir unserem Publikum im Alltag nahe sind und die Sprache der Österreicherinnen und Österreicher sprechen. Im Namen des gesamten ‚Heute‘-Teams bedanke ich mich von Herzen für die große Loyalität. “

Einmal mehr bleibt auch das „Heute“-Dachangebot – also Heute.at kombiniert mit Newsflix.at – mit 3.640.084 Unique Usern (50,2 Prozent Reichweite) Österreichs private Online-Nummer-1.

Quelle: ÖWA Oktober 2026, Einzelangebote bzw. Dachangebote, Basis österreichische Internetnutzer ab 14 Jahre