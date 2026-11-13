FPÖ – Hauser: „Alle Corona-Verschwörungstheorien sind wahr geworden – System wusste von Anfang an Bescheid!“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser kritisierte heute im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Katayun Pracher-Hilander die Schein-Aufarbeitung der Corona-Politik auf EU-Ebene als „Farce und Hohn für die Opfer“. Eine kürzlich im EU-Parlament abgehaltene Veranstaltung zum Thema „Lehren aus der Pandemie“ sei eine reine Inszenierung der Verantwortlichen gewesen. „Wenn die Täter über sich selbst zu Gericht sitzen, kommt keine Wahrheit ans Licht, sondern nur der nächste Akt der Vertuschung. Zu dieser Veranstaltung waren nur Systemvertreter geladen, die den Corona-Wahnsinn mitgetragen haben. Kritiker waren unerwünscht. Das zeigt, dass das System keine echte Aufklärung will, sondern seine Lügen weiter zudecken möchte“, so Hauser. Er habe von Beginn an vor den faktenwidrigen Maßnahmen und den falschen Impfversprechen gewarnt und sei dafür als „Schwurbler und Verschwörungstheoretiker“ diffamiert worden. „Das Problem des Systems ist: Alle sogenannten Verschwörungstheorien sind wahr geworden. Das habe ich bereits 2021 in meinem Buch ‚Raus aus dem Corona-Chaos‘ dokumentiert, und heute liegen die Beweise auf dem Tisch!“

Hauser präsentierte eine offizielle Anfragebeantwortung des EU-Gesundheitskommissars, die seine jahrelangen Warnungen bestätige. „Jetzt ist es amtlich und schwarz auf weiß belegt: Die EU-Kommission gibt zu, dass die Impfung nie dazu gedacht war, die Virusübertragung zu stoppen, sondern lediglich zur Prävention schwerer Erkrankungen zugelassen wurde. Trotzdem hat man die Menschen, sogar unsere Kinder, in die Nadel getrieben mit dem falschen Versprechen, sie würden ihre Großeltern schützen. Das ist eines der größten Verbrechen, das wissentlich an der Bevölkerung begangen wurde“, erklärte der EU-Abgeordnete. Auch die Daten zu Impfdurchbrüchen und Nebenwirkungen seien dem System früh bekannt gewesen. „Schon 2021 gab es laut AGES massive Impfdurchbrüche und die EMA meldete Tausende Todesfälle. Die heute offiziellen Zahlen mit knapp 30.000 gemeldeten Todesfällen und über 2,3 Millionen Nebenwirkungsfällen sind bei einer minimalen Meldequote nur die Spitze des Eisbergs. Das wahre Ausmaß dieser Katastrophe wird bis heute vertuscht!“

Anstatt sich den Fakten zu stellen, werde im EU-Parlament weiter versucht, Kritiker mundtot zu machen, kritisierte Hauser. „Wenn ich diese offiziellen Dokumente vorlege, fallen die Systemparteien in Brüssel wie die Hyänen über mich her und wollen mir sogar das Wort verbieten. Ihre einzige Antwort auf die Wahrheit ist Zensur und Diffamierung. Aber wir werden nicht schweigen!“, kündigte der freiheitliche EU-Abgeordnete an. Abschließend forderte er Konsequenzen: „Wir brauchen eine schonungslose Aufarbeitung unter Einbindung jener Wissenschaftler und Experten, die von Anfang an recht hatten. Vor allem aber brauchen die unzähligen Impfgeschädigten endlich Hilfe. Sie werden vom System, das sie in die Impfung getrieben hat, massiv im Stich gelassen. Wir fordern daher, dem Beispiel der USA zu folgen und auch in Österreich eine eigene Klinik für die Opfer dieser desaströsen Impfkampagne einzurichten!“

Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz kritisierte die Abgeordnete Katayun Pracher-Hilander im Rahmen der Pressekonferenz die Corona-Politik der damaligen Bundesregierung als vorsätzlichen Akt der psychologischen Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung. Als studierte Psychologin legte sie Fakten auf den Tisch, die beweisen würden, dass die verheerenden Folgen der Zwangsmaßnahmen von Anfang an bekannt waren. „Die sogenannte ‚evidenzbasierte‘ Corona-Politik der Regierung war eine bewusste Täuschung. Die einzigen Evidenzen, die man herangezogen hat, waren jene aus der Psychologie, die seit Jahrzehnten belegen, welch verheerende Schäden Isolation, Angst und Kontrollverlust anrichten. Dieses Wissen wurde nicht ignoriert – es wurde gezielt als Waffe gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, um sie gefügig zu machen“, erklärte Pracher-Hilander. Besonders der Umgang mit älteren Menschen sei ein „Verbrechen sondergleichen“ gewesen.

„Alte Menschen in Pflegeheimen systematisch zu isolieren, war an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten und treibt mir heute noch die Tränen in die Augen. Man wusste seit über 40 Jahren aus jedem psychologischen Lehrbuch, dass der Entzug von Kontrolle und sozialen Kontakten die Sterblichkeit bei Senioren erhöhen kann. Trotzdem hat man Zehntausende unserer Ältesten, oft bereits im Sterben liegend, von ihren Liebsten getrennt“, so Pracher-Hilander, die auf eine Antwort ihrer parlamentarischen Anfrage verwies, laut der allein Ende 2021 über 68.000 Personen in Pflegeeinrichtungen von den Lockdowns betroffen waren. Für die freiheitliche Abgeordnete sei klar: „Das war keine medizinische Notwendigkeit, das war eine rein politische Entscheidung, um ein Klima der Angst zu schüren und die Gesellschaft zu spalten. Wenn man jetzt von Übersterblichkeit spricht, muss man genau diese wissentlich herbeigeführten Todesfälle durch Isolation mit einrechnen!“

Der Corona-Wahnsinn sei laut Pracher-Hilander nur der Anfang einer fortgesetzten Politik der Angst gewesen. „Die Systemparteien haben Gefallen daran gefunden, die Menschen mit permanenter Panikmache zu steuern – vom Ukraine-Krieg über den Klimawahn bis hin zur Gender-Propaganda. Die Impfpflicht war der Gipfel dieser menschenverachtenden Strategie, die Hunderttausende aus purer Existenzangst in eine experimentelle Impfung getrieben hat. Es war von der ersten Sekunde an klar, welche Schäden das anrichten würde. Die Behauptung der Verantwortlichen, man hätte es damals nicht besser gewusst, ist eine glatte Lüge. Diese politischen Verbrechen müssen lückenlos aufklärt und die Täter endlich zur Rechenschaft gezogen werden!“, forderte Pracher-Hilander abschließend.