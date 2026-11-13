Infrastruktur, die auch im Krisenfall trägt: Beton und Zement sind Teil der Lösung

Wien (OTS) -

Wieder einmal traf die VÖZ mit dem Thema des Kolloquiums „Forschung & Entwicklung für Zement und Beton“ den Puls der Zeit: Wie resilient ist Österreich im Krisenfall?

Mit rund 300 Teilnehmer:innen stieß die von der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) organisierte Veranstaltung am 12. November in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien auf großes Interesse. „Resiliente Infrastruktur ist eine strategische Zukunftsfrage. Straßen, Brücken, Bahntrassen sowie Energie- und Logistiknetze müssen nicht nur im Alltag funktionieren, sondern auch in Krisenzeiten belastbar bleiben. Zement und der Baustoff Beton spielen dabei eine zentrale Rolle“ , betonte VÖZ-Geschäftsführer Sebastian Spaun. Denn militärische Mobilität scheitert mitunter schon auf dem Weg zum Einsatz: an 27 unterschiedlichen nationalen Bürokratien und an Brücken, die für schwere militärische Konvois nicht ausreichend tragfähig sind. Das zeigt, wo Investitionen ansetzen müssen: bei einer Infrastruktur, die zivile Versorgung und militärische Mobilität gleichermaßen sichert.

Sicherheit und Resilienz im Wandel

In seinem Impulsvortrag erläuterte Brigadier Klaus Anderle, Leiter der Abteilung Militärpolitik im Bundesministerium für Landesverteidigung, die Bedeutung militärischer Mobilität als Grundlage kollektiver Verteidigungsfähigkeit und resilienter Infrastruktur: „Der Ukrainekrieg zeigt deutlich, dass militärische Mobilität eine entscheidende Voraussetzung für die Verteidigungsfähigkeit ist. Leistungsfähige Infrastruktur, schnelle Truppenverlegungen und eine widerstandsfähige Logistik sind ebenso wichtig wie der Schutz vor Drohnen und Präzisionswaffen. Es gilt daher, die Verkehrsinfrastruktur entsprechend militärischer Bedürfnisse auszubauen, bürokratische Hindernisse abzubauen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken“ , so Klaus Anderle.

Gerald Groß moderierte anschließend die Podiumsdiskussion mit Generalmajor Peter Vorhofer, Brigadier Klaus Anderle, Judith Engel, Geschäftsbereichsleiterin Projekte Neu-/Ausbau ÖBB-Infrastruktur AG und Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH über den Schutz der Zivilbevölkerung sowie die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen.

„In Zeiten zunehmender sicherheitspolitischer Unsicherheiten ist eine resiliente kritische Infrastruktur wichtiger denn je. Sie gewährleistet nicht nur die Aufrechterhaltung essenzieller Versorgungsleistungen, sondern verschafft uns im Krisenfall auch wertvolle Zeit und stärkt damit unsere gesamtstaatliche Bewältigungsfähigkeit “, betonte Peter Vorhofer, Nationaler Sicherheitsberater.

Brigadier Klaus Anderle betonte, dass militärische Mobilität und Resilienz als gesamtstaatliche Dual-Use-Aufgabe zu verstehen sind: „Militärische Mobilität ist keine reine Transportfrage, sondern eine strategische Voraussetzung für eine glaubhafte Verteidigungsfähigkeit und Resilienz.“ Welche Weiterentwicklungen es derzeit rund um Bahn-Infrastruktur gibt und welchen Stellenwert diese hat, zeigte Judith Engel, Geschäftsbereichsleiterin Projekte Neu-/Ausbau ÖBB-Infrastruktur AG auf: „Für die ÖBB-Infrastruktur erweitert sich aktuell der strategische Rahmen. Neben Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit gewinnen durch die globalen Veränderungen die Widerstandsfähigkeit des Systems Schiene, Versorgungssicherheit und der Schutz kritischer Infrastruktur erheblich an Bedeutung.“ Wie weitreichend die Rolle des Straßennetzes ist, erläuterte Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH: „Das Asfinag-Straßennetz ist leistungsfähig und befindet sich in einem guten Zustand. Laufende Investitionen in Brücken, Tunnel und Fahrbahnen sichern seine Verfügbarkeit und stärken die Resilienz des Netzes. Davon profitieren sowohl die zivile Mobilität als auch die Krisenvorsorge.“ Am Podium war man sich einig: Wer Sicherheit und Resilienz stärken will, muss auch die industrielle Basis im eigenen Land sichern.

Schritt für Schritt zu weniger CO₂

Im Themenblock zur Verringerung von CO₂-Emissionen standen innovative Ansätze für die Zementproduktion im Mittelpunkt. Wolfram Waldl von der Montanuniversität Leoben präsentierte aktuelle Forschungsergebnisse zur Entwicklung CO₂-reduzierter Zemente. Er zeigte auf, wie neue Klinkerkonzepte den Weg von der Laborforschung in die industrielle Praxis finden können. Wolfram Waldl: „Klinker neu zu denken heißt, alternative Rohstoffe gezielt einzusetzen, um die Zementproduktion ressourcen- und CO₂-effizienter zu machen. Daran arbeitet die Montanuniversität Leoben gemeinsam mit der VÖZ.“

Begleitend zum Fachprogramm wurden Forschungsprojekte präsentiert, die die Umsetzung der CO₂-Roadmap der österreichischen Zementindustrie unterstützen. Sie reichen von neuen Zementen und Zementzusatzstoffen über die dauerhafte CO₂-Bindung in Beton bis zur Verbesserung von Dauerhaftigkeit und Praxistauglichkeit. Im Fokus steht die Reduktion von CO₂-Emissionen bei gleichbleibend hoher Leistungsfähigkeit des Baustoffs.

Betonbau in der Praxis: Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung

Ein weiterer Schwerpunkt des Kolloquiums lag auf den Themen Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Vorgestellt wurden unter anderem Erfahrungen mit dem Re-Recycling von Betonfahrbahnen auf der A1 Westautobahn. Stefan Spalt, Asfinag: „Das Recycling des bestehenden, bereits in den 1990er Jahren als Recyclingbeton eingebauten Fahrbahnbetons hilft dabei, Primärrohstoffe einzusparen, Transportwege zu reduzieren und die Umweltbilanz zu verbessern. Das Projekt zeigt, wie moderne Betonstraßen zur Ressourcenschonung und zur Umsetzung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beitragen können und die EU Taxonomieverordnung eingehalten werden kann.“ Spalt erhielt für sein Projekt bereits den Outstanding Project Award der European Concrete Paving Association (EUPAVE) und den Best Marketing Paper Award des 15th Symposium on Concrete Roads.

Über das Leuchtturmprojekt „Build4Climate“, das innovative Gebäudekonzepte mit Bauteilaktivierung und ressourcenschonenden Zementen verbindet, sprach Christoph Moser von der AEE Intec. Am Demonstrationsgebäude B17 im Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt wird deutlich, wie sich ressourcenschonende Bauweisen und energieeffizienter Gebäudebetrieb verbinden lassen. „Durch den Einsatz einer optimierten Betonrezeptur mit CEM-II/C-Zement konnten die CO₂-Emissionen der Betonherstellung gegenüber einer Referenzrezeptur um rund 21 Prozent beziehungsweise insgesamt rund 72,5 Tonnen CO₂-Äquivalente reduziert werden.“ Massive Bauteile übernehmen neben ihrer Tragfunktion auch Heiz-, Kühl- und Speicherfunktionen. Simulationen und Praxisdaten belegen das Potenzial intelligenter Regelungsstrategien für klimafreundliche Gebäude.

Den Bogen von technischen Innovationen zur Baukultur spannte der Vortrag über die Revitalisierung des historischen Jesuitenrefektoriums in Graz. Architektin Jasmin Leb-Idris und Architekt Jakob Leb zeigten anhand dieses Projekts, wie sich die Vielfalt des Baustoffs Beton mit den Anforderungen des Denkmalschutzes verbinden lässt: „Der Ruine des Jesuitenrefektoriums am Rosenhain in Graz wurde neues Leben eingehaucht. Das erhaltene Ziegelmauerwerk blieb sichtbar und wurde mit Beton verstärkt, während Arkaden und Giebel aus rund 250 Kubikmetern Leichtbeton nachgebildet wurden. Leichtbeton vereint hohe Festigkeit und Wärmedämmung, das Stahlbetonskelett trägt die neuen Lasten. So entstand ein ruhiger Monolith, der Geschichte bewahrt und zugleich in der Gegenwart angekommen ist“ , so Leb-Idris und Leb. Auch dieses Projekt ist zweifach ausgezeichnet - mit dem Bauherrenpreis 2026 und der GerambRose 2026 vom Verein BauKultur Steiermark.

Das Kolloquium bot darüber hinaus mit Posterwalks und Networking-Formaten Raum für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis und bestätigte seine Bedeutung als zentrale Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung.