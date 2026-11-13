mumok: Push and Pull. A Furniture Comedy

Wien (OTS) -

Allan Kaprows „Möbelkomödie“ Push and Pull. A Furniture Comedy for Hans Hofmann (1963) lädt das Publikum ein, das Museum als einen Ort zu begreifen, an dem man Dinge nicht nur betrachtet, sondern auch aktiviert und verändert.

Das Werk ist der Ausgangspunkt einer neuen Sammlungsausstellung im mumok. Sie lotet das Verhältnis von Kunst und Alltag neu aus, hinterfragt einen traditionellen Kunstbegriff sowie museale Routinen und lädt dazu, selbst aktiv zu gestalten.

Die Sammlung des mumok ist geprägt von Werken jener Generation von Künstler*innen, die in den 1960er-Jahren, vor allem in Europa und den USA, das Museum als Ort des Sammelns und Bewahrens herausforderte und den Objekt- und Warencharakter der Kunst infrage stellte. Diese Künstler*innen sprachen die Betrachter*innen oft direkt an. Als Vollendende eines Werks durften sie es berühren und verändern. Teilhabe war dabei kein harmloses Mitmachen, sondern eine Aushandlung mit Reibung und Unsicherheit. In diesen Werken durchdringen sich Kunst und Leben, und in ihrer Unruhe spiegeln sich die Spannungen ihrer Entstehungszeit.

Allan Kaprow gilt als Begründer des Happenings. Für ihn lag das Potenzial der Kunst im Ereignischarakter des Alltäglichen. Sein Werk Push and Pull. A Furniture Comedy for Hans Hofmann ist eine performative wie partizipative Installation, die sich durch die gestaltenden Eingriffe des Publikums aktualisiert. Die Besucher*innen dürfen Möbel und Gegenstände innerhalb eines vorgegebenen Raums zu neuen Konstellationen arrangieren. Jede ihrer Ausführungen ist Teil dieses offenen Werks, das stets neue Formen annimmt. Das „Drücken“ und „Ziehen“ bedeutet hier auch eine Neuverteilung der Rollen: Die Besucher*innen, die mit dem zur Verfügung gestellten Material „komponieren“, werden selbst zu Künstler*innen. Die Kurator*innen Vanessa Joan Müller und Matthias Michalka betonen: „ Zentral ist die Frage der Lebendigkeit: Kaprows Arbeit wurzelt zwar in den 1960er-Jahren, enthält aber die ausdrückliche Anweisung, dass jede Neuinszenierung das Werk neu erfinden muss. Unsere gemeinsam mit dem Ausstellungsgestalter Robert Müller entwickelte Version trägt auch deshalb einen Geist und eine Freiheit in sich, die Kunstgeschichte und Gegenwart verbinden. “

Push and Pull: A Furniture Comedy ist Teil einer größeren Auseinandersetzung mit Formen der Aufmerksamkeit. Terminal Piece stellt das Sehen in den Mittelpunkt, Verena Paravels Ausstellung Exuviae (Eröffnung am 4. Dezember) das Hören. Push and Pull: A Furniture Comedy widmet sich der körperlichen Erfahrung im Raum: dem Berühren und selbst Aktivwerden. Direktorin Fatima Hellberg betont: „ Gesten der Offenheit und eine großzügige Haltung gegenüber dem Publikum sind für das mumok essenziell. Kaprows radikalem Plädoyer für eine Institution in Bewegung und ständiger Veränderung stehen Werke aus der Sammlung zur Seite, die ihrerseits zur Mitgestaltung und zum kollektiven Handeln anregen. Sie laden dazu ein, Kunst und Alltag neu zu betrachten und den Blick über die Grenzen des Museums hinaus zu richten. “

Künstler*innen der Ausstellung: Ant Farm, John Baldessari, Peter Baum, George Brecht, Allan Kaprow, Corita Kent, Milan Knížák, Julius Koller, Park McArthur, Ree Morton, Christian Philipp Müller, Yoko Ono, Cora Pongracz, Franz West, Heimo Zobernig

Kuratiert von Vanessa Joan Müller und Matthias Michalka

Ausstellungsgestaltung: Robert Müller

Pressetext und Pressefotos zum Download finden Sie hier: https://www.mumok.at/presse/push-and-pull



Eröffnung bei freiem Eintritt: Freitag, 13.11.2026, 19-22 Uhr

Laufzeit der Ausstellung: 14.11.2026 – 4.4.2027