Kugler zum Red Wednesday: Starkes Zeichen gegen Christenverfolgung – Religionsfreiheit ist und bleibt Gradmesser jeder freien Gesellschaft

Wien (OTS) -

“Der ‘Red Wednesday’ am 18. November erinnert uns daran, dass Millionen Menschen allein deshalb bedroht, vertrieben oder getötet werden, weil sie Christinnen bzw. Christen sind. Wo Menschen aufgrund ihres Glaubens leiden, ist nicht nur die Religionsfreiheit verletzt, sondern der Kern der Menschenwürde selbst berührt”, betont ÖVP-Menschenrechtssprecherin und Nationalratsabgeordnete Gudrun Kugler anlässlich des Höhepunktes der “Red Week” von 15. bis 22. November am kommenden Mittwoch. Dabei setzt das katholische Hilfswerk “KIRCHE IN NOT” auf der ganzen Welt ein starkes Signal, mit dem auf das Schicksal verfolgter und bedrängter Christinnen und Christen weltweit aufmerksam gemacht wird. “Religionsfreiheit ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht. Sie ist ein Gradmesser einer freien Gesellschaft. 350 Gebäude in Rot allein in Österreich machen Christenverfolgung sichtbar.”

Laut dem aktuellen Weltverfolgungsindex von “Open Doors” leben rund 388 Millionen Christinnen und Christen weltweit in einem Umfeld, das von hoher bis extremer Verfolgung und Diskriminierung geprägt ist, das ist etwa jede siebte Person christlichen Glaubens. Im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 wurden weltweit 4.849 Christinnen und Christen aufgrund ihres Glaubens getötet, besonders viele davon in Nigeria. “Hinter diesen Zahlen stehen Einzelschicksale: Menschen mit Namen, Gesichtern und Familien, die oft nur deshalb Angst haben müssen, weil sie am Sonntag eine Kirche betreten”, hält Kugler fest.

Verfolgung zeigt sich dabei nicht nur in offener Gewalt, sondern ebenso durch Überwachung, Einschüchterung und gesellschaftlicher Ausgrenzung, die Gläubige zum Schweigen bringen und Gemeinschaften in den Untergrund drängen. “Der Schutz der Religionsfreiheit ist kein Anliegen einer einzelnen Konfession, sondern eine Frage der Glaubwürdigkeit unseres gesamten Einsatzes für die Menschenrechte. Wer Religionsfreiheit für Christinnen und Christen preisgibt, gefährdet sie am Ende für alle”, stellt die Menschenrechtssprecherin der Volkspartei klar.

Der “Red Wednesday” setzt dazu ein sichtbares Zeichen: Über 350 Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude in ganz Österreich werden rot angestrahlt. “Ich danke allen, die sich daran beteiligen. Österreich ist ein christlich geprägtes Land, und gerade deshalb dürfen wir nicht wegsehen, wenn Christinnen und Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Die unantastbare Würde jedes Menschen verpflichtet uns, entschlossen für die Religionsfreiheit einzutreten”, sagt Kugler abschließend. (Schluss)