  • 13.11.2026, 10:30:03
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FMK: Zweite Folge „5Gespräche“ mit Klaus Steinmaurer, RTR, zum Thema KI und Mobilfunk

KI-Chancen ermöglichen und Risiken managen / KI braucht sichere Netze und geschützte Daten / Anforderungen an Netzbetreiber werden anspruchsvoller / https://youtu.be/aMREK-QUgOs

In der zweiten Folge der "5Gespräche" zum Thema KI und Mobilfunk spricht Klaus Steinmaurer, RTR-Geschäftsführer Fachbereich Telekom und Post, über Chancen und Risiken, welche die Nutzung von KI mit sich bringen.
Wien (OTS) - 

Das zweite Gespräch der aktuellen Reihe „5Gespräche“ zum Thema „KI und Mobilfunk“ führte das Forum Mobilkommunikation mit Klaus Steinmaurer, RTR-Geschäftsführer Fachbereich Telekom und Post.

Netzsicherheit und Datenschutz

Steinmaurer sieht in KI sowohl Chancen als auch Risiken. Sie könne den Alltag erleichtern, aber ebenso zur Manipulation oder für Angriffe auf kritische Infrastruktur eingesetzt werden. Umso wichtiger seien sichere Netze und der Schutz der Daten.

Die Regularien dazu seien aber schon vorhanden, denn die Netzbetreiber sind schon heute verpflichtet, ihre Netze zu sichern und Daten sicher aufzubewahren und zu verarbeiten, betont Steinmaurer.

Chancen ermöglichen und Risiken managen

Mit KI und KI-Agenten werde diese Aufgabe jedoch anspruchsvoller. Deshalb müssten sich auch die technischen Schutzmaßnahmen laufend weiterentwickeln.

Neue Vorschriften allein könnten diese Sicherheit jedoch nicht gewährleisten. Entscheidend sei vielmehr das Zusammenspiel von Recht und Technik: Während gesetzliche Regeln den Rahmen setzen und besser ineinandergreifen müssten, brauche es technische Maßnahmen, die den Schutz in der Praxis gewährleisten.

Das Gespräch ist unter https://youtu.be/aMREK-QUgOs abrufbar.

Erste Folge der „5Gespräche“ mit Elka Xharo

Den Auftakt zur neuesten Gesprächsreihe der „5Gespräche“ machte am Mittwoch die Wissenschaftskommunikatorin, Wissenschaftsautorin und Informatikerin Elka Xharo.

Sie erklärte grundlegend, was KI tatsächlich ist, kann und nicht kann.

https://youtu.be/DTnoBgrOlag

Weitere Gespräche zum Thema folgen ab Montag mit Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung; Marion Mitsch, GF FEEI-Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Volker Libovsky, Präsident des Forum Mobilkommunikation 2026 auf dem Youtubekanal des Forum Mobilkommunikation.

https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos

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Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
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