Amnesty International: Kein Abschiebedeal mit Ruanda in Wien

Wien (OTS) -

Vor der Vienna Migration Conference fordert Amnesty International ein Ende der Pläne für Abschiebezentren in Drittstaaten. Medienberichten zufolge könnten Österreich, Dänemark, Deutschland, Griechenland und die Niederlande bei der Konferenz eine erste Vereinbarung über Abschiebezentren (sogenannte „Return Hubs“) in Ruanda verkünden. Amnesty International warnt eindringlich vor den menschenrechtlichen Folgen und fordert die Bundesregierung auf, sich klar gegen Abschiebungszentren auszusprechen.



„Menschenrechte sind kein Outsourcing-Programm, das sich an Drittstaaten auslagern lässt. Menschen in ein Land abzuschieben, in dem sie noch nie waren, und dort ohne wirksame Kontrolle ihrem Schicksal zu überlassen, ist rechtlich umstritten und moralisch verwerflich“, sagt Aimée Stuflesser, Expertin für Asyl und Migration bei Amnesty International Österreich.



„Was tausende Kilometer entfernt geschieht, entzieht sich leicht der Kontrolle durch Gerichte, Parlamente und Öffentlichkeit. Diese mangelnde Transparenz ist Teil der fragwürdigen Strategie und prägt auch die Verhandlungen, die seit Monaten hinter verschlossenen Türen laufen.“



„Abschiebezentren in Ruanda sind teure Symbolpolitik. Sie sollen politische Härte demonstrieren, lösen aber keine Probleme Stattdessen werden Menschen in Länder abgeschoben, in denen ihre Zukunft ungewiss ist. Amnesty International fordert, diese Pläne aufzugeben und sich klar zu einer fairen und humanen Asyl- und Migrationspolitik zu bekennen.“



Die geplanten Abschiebezentren bergen ein hohes Risiko für willkürliche Inhaftierungen, Folter, Misshandlungen und rechtswidrige Weiterabschiebungen. Ohne wirksame Rechtsmittel und ohne unabhängige Kontrolle besteht die Gefahr, dass Betroffene keinen ausreichenden Zugang zu Rechtsschutz haben.



Amnesty International fordert die Bundesregierung auf, aus den Verhandlungen über Abschiebezentren in Drittstaaten auszusteigen und sich stattdessen für menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik einzusetzen. Bis dahin muss sie transparent offenlegen, mit welchen Staaten sie verhandelt, welche Kosten entstehen und wie Rechtsschutz und unabhängige Kontrolle sichergestellt werden.



Mögliches Abkommen mit Ruanda am Rande der Konferenz



Medienberichten zufolge könnten die fünf Staaten ihr Vorhaben am 16. November am Rande der Konferenz in Wien vorstellen. Als Partnerland wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Ruanda als Favorit genannt, Uganda war zuvor ebenfalls im Gespräch. Offiziell bestätigt sind in Bezug auf Ruanda bislang nur Gespräche, eine Vereinbarung gibt es noch nicht.



Die neue EU-Rückführungsverordnung ermöglicht erstmals die Einrichtung sogenannter „Return Hubs“ in Drittstaaten. Voraussetzung dafür ist, dass die betreffenden Staaten internationale Menschenrechtsstandards einschließlich des Non-Refoulement-Prinzips einhalten. Wie dies vorab überprüft werden soll, ist jedoch nicht festgelegt.



Ruanda hat eine lange Geschichte von Menschenrechtsverletzungen sowie Verfolgung von Oppositionellen und Regierungskritiker*innen. Darüber hinaus unterstützt Ruanda die bewaffnete Gruppe Front for the Refoundation of the Nations (ehemals M23) im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Die Gruppe hat Verbrechen begangen, die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Plünderung darstellen könnten.