FPÖ – Belakowitsch: „OECD-Zahlen beweisen: Regierung importiert Arbeitslosigkeit statt Fachkräfte!“

Wien (OTS) -

Mit Besorgnis kommentierte heute die FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch den aktuellen OECD-Migrationsbericht. Der im Bericht festgestellte leichte Rückgang bei der Neuzuwanderung dürfe nicht über die langfristigen strukturellen Probleme hinwegtäuschen, die sich aus der Zuwanderung der letzten Jahre ergeben.

„Die Fokussierung auf den leichten Rückgang bei den Neuzuzügen lenkt vom Gesamtbild ab. Die Tatsache, dass mittlerweile fast jeder vierte Einwohner in Österreich im Ausland geboren wurde, stellt unser Sozialsystem und den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor enorme Herausforderungen. Das ist das Resultat einer langjährigen Politik, die illegale Migration jahrelang ignoriert hat“, so Belakowitsch.

Der Bericht widerlege laut der freiheitlichen Sozialsprecherin die oft wiederholte Erzählung von der reinen Fachkräftezuwanderung. „Der OECD-Bericht bestätigt, dass die Zuwanderung am Arbeitsmarkt vorbeigeht und direkt in unsere Sozialsysteme führt. Die signifikant höhere Arbeitslosigkeit bei Ausländern ist der Beweis, dass wir keine Fachkräfte, sondern Sozialhilfeempfänger importieren, die noch keinen einzigen Tag in den Topf eingezahlt haben. Das ist eine untragbare Belastung für die heimischen Steuerzahler“, kritisierte Belakowitsch.

Auch die starke Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften im Pflegebereich sei eine bedenkliche Entwicklung. „Dass jede dritte Pflegekraft aus dem Ausland stammt, ist weniger ein Erfolg als vielmehr ein Zeichen für politische Versäumnisse. Anstatt die Pflegeberufe für die heimische Bevölkerung durch bessere Arbeitsbedingungen und eine Ausbildungsoffensive attraktiver zu machen, hat man sich auf Billigarbeitskräfte aus dem Ausland verlassen. Das ist keine nachhaltige Strategie für unser Pflegesystem“, erklärte Belakowitsch.

Abschließend forderte die FPÖ-Sozialsprecherin einen Systemwechsel: „Wir brauchen einen sofortigen und umfassenden Zuwanderungsstopp und ein Ende der fehlgeleiteten Anreize, die Österreich zu einem Magneten für Armutsmigration machen. Es ist höchste Zeit für einen Systemwechsel und eine Politik mit Hausverstand, die die Interessen unserer eigenen Leute an die erste Stelle setzt, den heimischen Arbeitsmarkt schützt und unser Sozialsystem vor dem Kollaps bewahrt! So eine Politik geht nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl an der Spitze!“