3. Österreichischer Kompostkongress: Gesunde Böden brauchen hochwertigen Kompost

Wieselburg (OTS) -

Am 11. und 12. November 2026 fand im Francisco Josephinum in Wieselburg der 3. Österreichische Kompostkongress statt. Rund 200 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung, Landwirtschaft und der Kompostwirtschaft diskutierten die Zukunft der österreichischen Kompostierung. Im Mittelpunkt standen die neue Kompostverordnung, die Qualität des Bioabfalls, die Bedeutung von Humus für gesunde Böden und die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft.

KBVÖ präsentiert sechs Maßnahmen für eine bessere Bioabfallsammlung

KBVÖ-Obmann Hubert Seiringer eröffnete den Kongress mit einem klaren Auftrag: Gesunde und fruchtbare Böden müssen auch für kommende Generationen erhalten bleiben. Die Kompostierung sei seit jeher eng mit der Landwirtschaft verbunden. Die Kompostwirtschaft verstehe sich daher als wichtiger Partner der Landwirtschaft und leiste einen wesentlichen Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit.

Gleich zu Beginn präsentierte Seiringer die neue Bioabfalloffensive des KBVÖ mit sechs zentralen Handlungsfeldern:

Biotonne für alle Einheitliche und ansprechende Kommunikation Einheitliche Biosackerl für eine einfache Bioabfallsammlung Weg mit den Fake-Sackerln Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) in Österreich Neue Kompostverordnung

Ziel ist es, die Bioabfallsammlung zu verbessern, Störstoffe zu reduzieren und die Qualität der Ausgangsmaterialien für die Kompostierung nachhaltig zu sichern.

BM Totschnig: Neue Kompostverordnung soll Rechtssicherheit schaffen

Bundesminister Mag. Norbert Totschnig unterstrich die Bedeutung der Kompostwirtschaft für Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und regionale Wertschöpfung. Durch die Rückführung wertvoller Nährstoffe in den natürlichen Kreislauf leiste die Branche einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Ressourcennutzung. Innovation und wirtschaftliche Entwicklung könnten dabei Hand in Hand gehen.

Ein zentrales Anliegen des Ministers ist der Abschluss der neuen Kompostverordnung. Klare Anforderungen an Ausgangsmaterialien und Herstellungsprozesse sowie strenge Qualitätsstandards sollen hochwertigen Kompost sicherstellen und der Branche gleichzeitig mehr Rechtssicherheit bieten.

Auch die Vermeidung von Störstoffen war Thema seiner Ausführungen. Insbesondere Fake-Biosackerl, sollen durch gezielte Kontrollen und eine engere Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, unter anderem dem Wiener Marktamt, stärker in den Fokus rücken. Die hohe Qualität der österreichischen Kompostwirtschaft müsse geschützt werden.

LH-Stv. Pernkopf: „Wer stehen bleibt, fährt bereits zurück“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf griff ebenfalls die Problematik der Störstoffe auf. Die Fake-Biosackerl sollen auch im Rahmen der Landesumweltreferentenkonferenz behandelt werden. Darüber hinaus gelte es, den Anteil biogener Abfälle und Störstoffe im Restmüll zu reduzieren.

Pernkopf ermutigte die Branche, weiterhin als Vordenker aktiv zu bleiben und die Zukunft der Abfall- und Kreislaufwirtschaft mitzugestalten. Gerade in einer Zeit des ständigen Wandels seien Innovation und Zusammenarbeit entscheidend. Die Kompostwirtschaft habe gute Zukunftsaussichten und sei als Partner weiterhin gefragt.

Präs. Macho: 27 Prozent biogene Abfälle im NÖ-Restmüll

Dr. Christian Macho, Präsident der ARGE AWV Österreich, stellte den Zusammenhang zwischen sauberer Bioabfallsammlung, Humusaufbau und lebendigen Böden in den Mittelpunkt. Humusreiche Böden bieten Lebensraum für zahlreiche Bodenorganismen und können organische Stoffe besonders gut umsetzen.

Gleichzeitig zeigen die von Macho erwähnten Restmüllanalysen aus 2025 erhebliches Verbesserungspotenzial: Rund 27 Prozent des Restmülls entfallen auf biogene Abfälle. In Niederösterreich fallen zudem rund 21 Kilogramm vermeidbare Lebensmittelabfälle pro Einwohner und Jahr an.

Besonders in verdichteten Wohnanlagen müsse die Qualität der Bioabfallsammlung durch gezielte Informations- und Bewusstseinsbildung verbessert werden. Auch die Umsetzung der europäischen Verpackungsverordnung (PPWR) sei ein wichtiges Zukunftsthema. Dabei müsse klar zwischen Bioabfall und Verpackungen unterschieden werden: Die Biotonne darf nicht zur Verpackungstonne werden.

Vize-Präs. Mayr: Humusaufbau als Antwort auf zunehmende Trockenheit

Ing. Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, betonte bei seinem Besuch der Abendveranstaltung die Bedeutung des Humusaufbaus für die Zukunft der Landwirtschaft. Angesichts zunehmender Trockenheit und längerer Dürreperioden werde die Fähigkeit der Böden, Wasser zu speichern, immer wichtiger. Kompost leiste einen wesentlichen Beitrag zu Humusaufbau und Bodenfruchtbarkeit und damit auch zur langfristigen Sicherung der Lebensmittelerzeugung und Lebensmittelsicherheit. Mayr hob zudem die gute Zusammenarbeit mit dem KBVÖ hervor.

Kompost als Zukunftsressource

Der zweitägige Kongress bot ein umfangreiches Fachprogramm zu rechtlichen Entwicklungen, Qualitätssicherung, Komposterden, Kultursubstraten und innovativen Verfahren in der Kompostierung. Fachvorträge und Praxisberichte unterstrichen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kompost und seine Bedeutung für gesunde, leistungsfähige Böden.

Der 3. Österreichische Kompostkongress machte deutlich: Hochwertiger Kompost ist weit mehr als ein Produkt der Abfallwirtschaft. Er schließt Nährstoffkreisläufe, fördert den Humusaufbau und stärkt die Widerstandsfähigkeit unserer Böden. Gemeinsam gilt es, diese wertvolle Ressource zu schützen und die Kompostwirtschaft als wichtigen Partner einer nachhaltigen Zukunft weiterzuentwickeln.

Der KBVÖ bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Ausstellerinnen und Ausstellern. Ein besonderer Dank gilt den Premiumpartnern Komptech, AGROLAB Group und SUT Sinawehl Umwelttechnik.

Unterstützt wurde der Kongress von: HBLFA Francisco Josephinum, Land Niederösterreich, Wirtschaftskammer Niederösterreich, BOKU, VÖA, ZERA, bündnis mikroplastikfrei, VHE, ARGE AWV Österreich, BGK, GVU Bezirk Scheibbs, LINI Landlabor Innviertel und European Compost Network (ECN).