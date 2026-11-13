Das ist euer GEAS 2026: Maskierte Polizisten, gebrochene Knochen und Blut an kroatischer Grenze (FOTOS + VIDEOS)

BIHAĆ/WIEN (OTS) -

Es ist einer der brutalsten Fälle von Grenzgewalt, die SOS Balkanroute in den letzten Monaten dokumentiert hat: Am 11. November wurden laut Betroffenen rund 53 Menschen von der kroatischen Polizei gewaltsam nach Bosnien-Herzegowina zurückgedrängt. Rund 15 maskierte kroatische Polizisten sollen auf alles eingeschlagen haben, was sich bewegt. Das mobile Team, das SOS Balkanroute gemeinsam mit dem Roten Kreuz betreibt, traf bei der mobilen Versorgung 40 der Betroffenen an: in sechs Gruppen, getrennt voneinander, in den bosnischen Grenzdörfern und Orten Tržac, Crnaja und Šturlić. Die Menschen stammen aus Bangladesch, dem Sudan, Pakistan, Indien und Nepal. Unter ihnen waren drei Frauen und zwei Minderjährige.

Die Bilanz: Fünf Menschen mussten mit Bein- und Armbrüchen sowie Kopfverletzungen von der Rettung abtransportiert werden. Zwölf weitere, darunter neun Verletzte, brachte SOS Balkanroute per Taxi ins Camp Lipa.



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Hilfe nur, weil Zivilgesellschaft einspringt

Weil internationale, EU-geförderte Organisationen nicht imstande waren, Transporte zu organisieren, hat SOS Balkanroute sämtliche Taxis selbst bezahlt. Selbst transportieren darf SOS Balkanroute Geflüchtete nicht, das ist verboten. Auf Bitte von SOS Balkanroute rückte die deutsche Organisation Medical Solidarity International aus, um die übrigen Verletzten zu behandeln, die nicht transportiert werden konnten.

Am Abend des 12. November, einen Tag nach dem Pushback, klagten zwei Menschen über starke Schmerzen im Camp und spuckten Blut. Mit SOS Balkanroute und Medical Solidarity International kamen sie in die Notfallambulanz.

Es ist kein Einzelfall: Allein in diesem Sommer musste SOS Balkanroute in drei Situationen massiven Druck machen, damit überhaupt die Rettung kommt und die Menschen medizinisch versorgt werden.

Gewalt mit System

„Das ist kein Einzelfall und kein Ausrutscher einzelner Beamter. Diese Gewalt an der EU-Außengrenze ist systematisch, sie passiert seit Jahren, und sie wird immer hemmungsloser“, sagt Petar Rosandić, Gründer von SOS Balkanroute. „Maskierte Polizisten prügeln auf Menschen ein, darunter Frauen und Minderjährige, und jagen sie im November ohne Schuhe über die Grenze. Wer so etwas tut, hat jedes Maß verloren.“

Das mobile Team von SOS Balkanroute und dem Roten Kreuz registriert tagtäglich Pushbacks und ist tagtäglich mit Spuren von Gewalt konfrontiert.

Schluss mit dem Schweigen

„Es kann nicht mehr so weitergehen, dass diese Gewalt verschwiegen wird – von den Behörden in Kroatien, von den Medien, von der EU und auch von der österreichischen Politik, die sogenannten Grenzschutz finanziert und bei den Folgen wegschaut“, sagt Rosandić. „Das ist euer GEAS 2026. Das GEAS ist tot – wir sehen jeden Tag, wie altes und neues Recht gebrochen wird. Wir dokumentieren, wir benennen, und wir machen es öffentlich. Jedes Mal.“

SOS Balkanroute fordert: