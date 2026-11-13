Die längste Wette der Welt: 45 Jahre Menschen für Menschen

Wien (OTS) -

Wenn „Wetten, dass..?“ am 5. Dezember ins ZDF zurückkehrt, jährt sich die wohl erfolgreichste Wette der Fernsehgeschichte zum 45. Mal. Am 16. Mai 1981 wettete der Schauspieler Karlheinz Böhm in der Sendung, dass nicht einmal jede:r dritte Zuschauer:in sieben Schilling für die Menschen in der Sahelzone spendet. Böhm gewann die Wette, trotzdem kamen rund 8,4 Millionen Schilling zusammen. Noch im selben Jahr gründete er Menschen für Menschen. Bis heute profitieren über 6 Millionen Menschen in Äthiopien von der Arbeit der Organisation.

Das Ziel: eines Tages nicht mehr gebraucht werden

Böhm trieb nach eigenen Worten die „Wut über die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich“ an. Statt auf kurzfristige Hilfe setzte er von Anfang an auf die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, um Voraussetzungen zu schaffen, damit sie ihre Zukunft selbst gestalten können. „Selbstbestimmung ist kein Nebeneffekt unserer Arbeit. Sie ist ihr Kern“, sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Mick van Trotsenburg von Menschen für Menschen Österreich. Seit 1985 verbindet die Organisation Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen in integrierten Programmen. Jedes Projektgebiet geht am Ende in die Verantwortung von Bevölkerung und Behörden über – 16 von 29 sind es bereits.

Äthiopien jenseits der Krisenbilder

Die Bilanz der gemeinsamen Arbeit zeigt, was aus langfristiger Zusammenarbeit entstehen kann. Seit der Gründung wurden unter anderem:

2.894 Brunnen und Quellfassungen errichtet

488 Schulen gebaut

105 Gesundheitsstationen geschaffen

72.972 augenlichtrettende Operationen durchgeführt

mehr als 364.000 Menschen in Alphabetisierungskursen erreicht

Auch die Entwicklung in Äthiopien zeigt große Veränderungen: Die Lebenserwartung stieg von 43,1 Jahren (1981) auf 67,9 Jahre (2025). Die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren sank von 239 auf 44,5 pro 1.000 (2024).

Was auf dem Spiel steht

Ausgerechnet zum 45. Jubiläum ist die Lage in Teilen Äthiopiens wieder angespannt. Seit September kämpft in den Regionen Tigray, Amhara und Afar ein Bündnis aus sieben bewaffneten Gruppen gegen die Regierung. Gleichzeitig verschärfen die zunehmenden Spannungen zwischen Äthiopien und dem Nachbarland Eritrea die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Damit gerät auch das 2022 geschlossene Friedensabkommen von Pretoria weiter unter Druck.

Für die Menschen vor Ort bedeutet dies vor allem Unsicherheit: Straßen und Telefonverbindungen sind unterbrochen, Lebensmittel werden knapper, Gesundheitsversorgung ist schwieriger erreichbar. Viele Familien müssen erneut befürchten, ihre Heimat verlassen zu müssen. Dürre und steigende Preise verschärfen die ohnehin schwierigen Lebensbedingungen.

Warum langfristige Partnerschaft gerade jetzt zählt

„Gerade, wenn sich Krisen überlagern, zeigt sich, was langfristige Arbeit bewirkt. Wo Familien sauberes Wasser, fruchtbare Böden und ein eigenes Einkommen haben, sind sie Dürre und Unsicherheit nicht schutzlos ausgeliefert. Sie haben auch in schwierigen Zeiten die Möglichkeit, sich selbst zu helfen“, sagt Mag. Harald Maier, Geschäftsführer von Menschen für Menschen Österreich.

Möglich wird diese Arbeit durch eine Gemeinschaft über Kontinente hinweg: durch Spender:innen in Österreich, durch die Mitarbeitenden in Äthiopien, von denen viele die Entwicklung der Projektregionen seit Jahrzehnten begleiten, und vor allem durch die Menschen vor Ort selbst. Unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder politischer Haltung arbeitet die Organisation mit den Menschen in den Projektgebieten zusammen.

„ Hinter jeder Zahl in unserer Bilanz steht ein Mensch, hinter jedem Projekt eine Gemeinschaft. Entwicklung gelingt nicht von außen verordnet, sondern nur gemeinsam. Dafür braucht es Menschen, die ihr Wissen teilen, Verantwortung übernehmen und aus Unterstützung echte Partnerschaft machen “, betonen Vorstandsvorsitzender Dr. Mick van Trotsenburg und Geschäftsführer Mag. Harald Maier.

Mitfeiern und Geschichte weiterschreiben

Wenn sich die legendäre Wette heuer zum 45. Mal jährt, wird deutlich wie viel aus einer einzelnen Entscheidung entstehen kann. Unser Jubiläumsvideo unter www.mfm.at/45jahre zeichnet diese Geschichte nach und lädt ein, gemeinsam mit uns Zukunft zu schreiben. Gerade jetzt braucht es Menschen, die langfristige Partnerschaften möglich machen und sich dafür einsetzen, dass die Menschen in Äthiopien auch in schwierigen Zeiten ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten können.