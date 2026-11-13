Publikumswahl zum Wissenschaftsbuch des Jahres startet

Wien (OTS) -

„Eine wehrhafte Demokratie braucht Menschen, die kritisch denken und sich eine eigene Meinung bilden. Wissenschaft liefert nicht auf jede Frage eine einfache Antwort, aber sie zeigt, wie Erkenntnisse entstehen und wie man Irrtümer erkennt. Die Bücher auf dieser Shortlist machen genau das nachvollziehbar, von der Geschichte Wiens bis zur Frage, wem künstliche Intelligenz nützt.“, so Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner anlässlich des heutigen Starts der Wahl zum besten Wissenschaftsbuch des Jahres.

Zur Wahl stehen 20 Bücher in vier Kategorien, die zwischen November 2025 und Oktober 2026 erschienen sind. Ausgewählt hat sie eine Fachjury, die auf www.wissenschaftsbuch.at vorgestellt wird; in der Junior-Kategorie hat eine Kinderjury einer Vorarlberger Volksschule mitentschieden.



Geistes- / Sozial- / Kulturwissenschaften:

Marc David Baer: Kinder Abrahams. Das lange Jahrtausend muslimisch-jüdischer Geschichte, Rowohlt



Karen Hagemann: Vergessene Soldatinnen. Frauen im Militär und in den Kriegen Europas seit 1600, Suhrkamp



Maximilian Kasy: Die Mittel der Prädiktion. Wie KI wirklich funktioniert (und wer davon profitiert), Suhrkamp



Sophy Roberts: Schule der Elefanten. Auf der Suche nach den Fußspuren des Kolonialismus, Zsolnay



Douglas Smith: Wien ohne Juden. Die Metropole der Moderne als Laboratorium des Völkermords, Piper

Medizin / (Human)Biologie:

Helena Barop: Mythen, Macht & Muttermund. Eine feministische Geschichte der Geburt, Siedler



Ciara Greene/Gillian Murphy: Das fühlende Gedächtnis. Wie unser Gehirn Erinnerungen überschreibt – und warum das lebenswichtig ist, C.H. Beck



Florian Heinen/Jörg Noller: Das digitale Kind. Die unheimliche Verwandtschaft zwischen den neuen Medien und dem kindlichen Gehirn, C.H. Beck



Corinna Perchtold-Stefan: Das kreative Böse. Die dunkle Seite menschlicher Erfindungskraft, Brandstätter



Isabella Sarto-Jackson: Trauma und Gehirn. Wie soziale Erfahrungen die Hirnentwicklung prägen, Klett-Cotta

Naturwissenschaft / Technik:

Sam Apple: Der Kaiser von Dahlem. Otto Warburg oder wie ein jüdischer Wissenschaftler im Nationalsozialismus die Krebsforschung neu erfand, Hanser



Frank Ashwood: Die Welt unter unseren Füßen. Das geheime Leben des Bodens und seine Bedeutung für uns alle, Piper



Peter Illetschko: Im Schatten der Atombombe. Ein Physikerleben zwischen Wissenschaft und Gewissen, Residenz



Marion Jaros: Die fabelhafte Welt der Schmetterlinge. Entdecke die Fähigkeiten der erstaunlichen Verwandlungskünstler. Für mehr Biodiversität auf dem Balkon und im Garten, Goldegg



Larisa Jašarević: Imkern in der Endzeit. Die Bienen, der Koran und die Klimakrise, Matthes & Seitz

Junior-Wissensbücher:

Giselle Clarkson: Aus dem Ei geschlüpft. Das außergewöhnliche Handbuch der Vogelbeobachtung, Moritz



Wolfgang Hartl/Mia Kirsch/Erika Friedl: ASAGAN – Wilde Naturgeschichte(n), Edition 5Haus



Saskia Hödl/Sonja Stangl: Wieso drucken wir nicht einfach mehr Geld? Was du immer schon über Geld, Arbeit und Gerechtigkeit wissen wolltest, Leykam



Lina Seybold/Stepha Quitterer/Linda Wolfsgruber: Steine! Ganz schön genial, Gerstenberg



Anja Tuckermann/Annabelle von Sperber: Damals in der Rosenstraße. Als Frauen und Kinder sich gegen die Nazi-Diktatur stellten, Fischer Sauerländer

Ab 13. November 2026 wird die Wahl im österreichischen Buchhandel und zahlreichen Büchereien mit Postern und einem Info-Posterfolder beworben und die 20 Shortlisttitel werden ausführlich auf www.wissenschaftsbuch.at und in den Sozialen Medien vorgestellt. Zusätzlich präsentieren zehn Büchereien in ganz Österreich in besonderen Ausstellungen die Bücher der Shortlist zum Anschauen und Durchblättern. Und von 25. bis 29. November sind die Bücher der Shortlist auch am Stand B06 auf der „Buch Wien“ vertreten. Dort besteht die Möglichkeit, vor Ort für die eigenen Favoriten abzustimmen.

Die Teilnahme zur Wahl ist an den ca. 300 Auslagestellen sowie online auf www.wissenschaftsbuch.at möglich.





Die Siegertitel werden nach Abschluss der Wahl bekanntgegeben und von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner im Rahmen einer Preisverleihung ausgezeichnet.

„Das beste Wissenschaftsbuch des Jahres" ist eine Initiative des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung gemeinsam mit der Buchkultur Verlag GmbH und der österreichischen Buchbranche.