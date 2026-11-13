AVISO: Montag, 16.11., 10:30 Uhr – PK Maurer und Zorba – Plenarvorschau und Aktuelles

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit stellvertretender Klubobfrau Sigi Maurer und Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba ein. Thema sind die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Montag, 16.11.2026, 10:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] .

PK Maurer und Zorba – Plenarvorschau und Aktuelles

Datum: 16.11.2026, 10:30 Uhr

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien