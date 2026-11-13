  • 13.11.2026, 09:00:04
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AK Oberösterreich warnt vor Kostenfalle beim Kirchenaustritt

Linz (OTS) - 

Die Internetseite kirchenbeitrag.com wirbt mit einem bequemen Online-Kirchenaustritt. Doch statt der Einsparung eines Behördenwegs wartet eine Rechnung über 89,90 Euro. Die AK rät: Finger weg von teuren Vermittlungsdiensten – der Kirchenaustritt ist in Österreich kostenlos.

Die Internetseite kirchenbeitrag.com bietet einen kostenpflichtigen Online-Service an. Für die bloße Weiterleitung des Austrittsgesuchs an die zuständige Behörde werden kurz nach Eingabe der persönlichen Daten in das Onlineformular 89,90 Euro verrechnet. Durch ihre Gestaltung mit rot-weiß-roten Farben erweckt die Website den Eindruck eines offiziellen österreichischen Angebots. Tatsächlich handelt es sich jedoch laut Impressum um die US-amerikanische Firma SmartWay Solutions LLC mit Sitz in Newark, Delaware.

Rechnung nicht bezahlen!
Der AK sind bereits mehrere Fälle bekannt, in denen Konsument:innen mit solchen Zahlungsforderungen konfrontiert wurden. Wer auf dieses Angebot hereingefallen ist, muss die Rechnung nicht bezahlen, auch wenn der Betrag gemahnt wird. Die AK geht davon aus, dass die Forderung nicht erfolgreich durchgesetzt werden kann.

Kirchenaustritt direkt bei der Behörde kostenlos
Für einen Kirchenaustritt ist kein kostenpflichtiger Vermittlungsdienst erforderlich, er ist in Österreich kostenlos. Lediglich wenn eine schriftliche Austrittsbestätigung gewünscht wird, kann dafür eine Gebühr von etwa 15 Euro anfallen.

Das ausgefüllte und unterschriebene Austrittsformular sowie ein Nachweis der Religionszugehörigkeit, beispielsweise ein Taufschein, und ein amtlicher Lichtbildausweis können direkt bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft oder beim Magistrat vorgelegt werden. Der Austritt ist kostenloskann auch online mit der ID-Austria durchgeführt werden.

Die wichtigsten Tipps der AK:

  • Kirchenaustritt direkt bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft oder beim Magistrat erklären.
  • Online-Dienste genau prüfen. Vermeintlich kostenlose Angebote entpuppen sich häufig als Kostenfallen.
  • Vor dem Ausfüllen eines Onlineformulars genau prüfen, ob Kosten entstehen.
  • Impressum und Identität des Anbieters kontrollieren.
  • Persönliche Daten nicht an unbekannte Internetanbieter weitergeben.
  • Unerwartete Rechnungen nicht vorschnell bezahlen, sondern die Forderung rechtlich prüfen lassen.

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Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

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