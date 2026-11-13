BMF und Climate Policy Initiative verstärken Zusammenarbeit im Bereich Klimafinanzierung

Wien (OTS) -

Während der 31. UN-Klimakonferenz (COP 31) haben das österreichische Bundesministerium für Finanzen (BMF) und die Climate Policy Initiative (CPI) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um die Zusammenarbeit und den internationalen Wissensaustausch im Bereich der Klimafinanzierung zu stärken. Das Finanzministerium wird dabei unterstützt, Klimaaspekte noch stärker in seine Aufgabenbereiche zu integrieren sowie öffentliche und private Finanzmittel für klimapolitische Prioritäten zu mobilisieren.

Die Erklärung sieht vor, Möglichkeiten zur Entwicklung innovativer Ansätze zu prüfen, um öffentliche und private Finanzströme mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. Zu den Kooperationsbereichen zählen etwa die Entwicklung und Erprobung von Methoden zur Erfassung von Klimafinanzierungsströmen, die Bewertung klimabedingter fiskalischer Risiken sowie die Weiterentwicklung einer klimafreundlichen Haushaltsplanung.

Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzierung von Klimaresilienz und Naturschutz erschließen. Dabei sollen internationale Erfahrungen genutzt und der Wissensaustausch gefördert werden, unter anderem durch Erkenntnisse aus der Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalition der Finanzminister für Klimaschutz), in der CPI den Arbeitsbereich zur Finanzierung von Klimaanpassung und Resilienz mitleitet.

Finanzminister Markus Marterbauer:

„Der Klimawandel ist die wohl größte globale Herausforderung unserer Zeit, damit einher gehen zahlreiche Implikationen für unser Budget. Den eigenen budgetären Haushalt verstärkt auf diese Herausforderung auszurichten und dabei internationale Erfahrungen zu nützen, ist eine Frage der Vernunft. Österreich hat sich dazu bekannt, das Ziel Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Mit dem nun unterzeichneten Übereinkommen können auf Basis von Fakten und Daten die benötigten Maßnahmen für dieses Ziel sinnvoller aus fiskalpolitischer Perspektive durchgeführt werden.“

Barbara Buchner, Geschäftsführerin (Chief Executive Officer) der Climate Policy Initiative, erklärt:

„Finanzministerien spielen eine zentrale Rolle dabei, sicherzustellen, dass Klimarisiken angemessen berücksichtigt werden. Dies ist Voraussetzung, um die Stabilität der Märkte und den wirtschaftlichen Wohlstand zu gewährleisten. Mit dieser Partnerschaft möchten wir Österreichs führende Rolle und Erfahrung im Bereich der öffentlichen Finanzen mit der globalen Expertise von CPI in der Klimafinanzierung verbinden. Gemeinsam wollen wir praxisnahe Lösungen entwickeln, Regierungen dabei unterstützen, Klimarisiken zu bewältigen und Investitionen zu mobilisieren. Unsere Präsenz in Wien bildet eine starke Grundlage für diese Zusammenarbeit und dafür, die europäische Politikgestaltung mit internationalen Anstrengungen in Einklang zu bringen.“

Die Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Präsenz von CPI in Wien auf. Der Wiener Standort dient als Drehscheibe für die Aktivitäten der Organisation in Kontinentaleuropa. Von hier aus vernetzt CPI ihre globale Expertise mit europäischen politischen Entscheidungsträgern, Finanzinstitutionen, der Privatwirtschaft und weiteren Partnern, um wirksame Lösungen für die Klimafinanzierung in Europa und weltweit voranzubringen.

Über Climate Policy Initiative

Climate Policy Initiative (CPI) ist eine weltweit tätige Analyse- und Beratungsorganisation. CPI unterstützt Regierungen, Unternehmen und Finanzinstitutionen dabei, wirtschaftliches Wachstum mit der Bekämpfung des Klimawandels zu verbinden.