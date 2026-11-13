Sport ist Altersmedizin

Wien (OTS) -

Bewegung unterstützt die Gesundheit im Alter. Starke Muskulatur hilft, die Mobilität zu erhalten. Prävention ist auch bei bestehenden Erkrankungen wichtig.

Mobilität durch Bewegung und gezielte internistische Medizin zu erhalten. „Im höheren Lebensalter kommt es zu einem Verlust von Muskelmasse. Dies ist schon lange bekannt,“ sagt Prim. Priv.-Doz. Dr. Robert Königsberg, Vorstand Innere Medizin 2 im Göttlicher Heiland Krankenhaus. „Nach dem Erreichen des Höhepunkts der Muskelmasse und Kraft um das 30. Lebensjahr setzt ein primärer Rückgang ein. Mit zunehmendem Alter beschleunigt sich dieser Prozess drastisch und verläuft meist nicht linear, sondern exponentiell.“

Muskulatur stärken, Mobilität erhalten

Regelmäßige Aktivität wirkt gegen mindestens 25 chronische Krankheiten, und das Risiko sinkt typischerweise um 20 bis 30 Prozent. In manchen Fällen ist der Effekt mit Medikamenten vergleichbar oder sogar besser. Das betrifft Herz und Kreislauf, Zuckerstoffwechsel, Knochen und Muskeln, bestimmte Krebsarten sowie Stimmung und Gedächtnis. „Schon kleine Mengen Bewegung bringen einen gesundheitlichen Nutzen, auch wenn mehr meist mehr hilft,“ gibt Königsberg zu bedenken. „Strukturiertes und regelmäßiges Training mit dem eigenen Körpergewicht und auch mit Gewichten ist die beste in der wissenschaftlichen Literatur beschriebene Maßnahme.“

Besonders wichtig ist die Beständigkeit. Eine 32-Jahres-Studie* mit über 231.000 Menschen zeigt: Wer im mittleren Erwachsenenalter durchgehend aktiv bleibt, hat nach dem 60. Lebensjahr ein 10 bis 28 Prozent niedrigeres Risiko für schwere chronische Krankheiten. Wer nur sporadisch intensiv trainiert und dazwischen inaktiv ist, profitiert weniger. Frühere Aktivität, die später aufgegeben wird, verliert offenbar viel von ihrem Schutz.

Bewegung als Medikament

Ein vielversprechender Ansatz ist, Bewegung wie ein Medikament zu behandeln: mit klaren „Rezepten", geschultem Personal und Überweisung an Fachleute. Wo die Bewegungsgeschichte routinemäßig im Patientendossier erfasst wurde, führte das zu mehr Überweisungen, mehr Gewichtsverlust und besseren Blutzuckerwerten. Auch kurze Beratungsgespräche in der Praxis gelten als wirksam und kostengünstig. Für ältere

Menschen zeigen Programme mit Kraft, Gleichgewicht, Ausdauer und Beweglichkeit messbare Verbesserungen von Fitness und Wohlbefinden.



*(Fragala et al. (2019), J Strength Cond Res (DOI: 10.1519/jsc.0000000000003230); Fang et al. (2026), Nat Commun (DOI: 10.1038/s41467-026-69552-4); Pedersen & Saltin (2015), Scand J Med Sci Sports (DOI: 10.1111/sms.12581)

Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßmedizin, Chirurgie mit Adipositas-Zentrum, Neurologie mit Stroke Unit sowie Spezialisierung auf Altersmedizin. Das Krankenhaus bietet eine breite internistische Versorgung mit Schwerpunkten in den Bereichen Angiologie mit multiprofessioneller Gefäßmedizin, Kardiologie inkl. Herzüberwachung und Herzkatheterlabor sowie Diabetologie. Die Neurologie mit Stroke Unit ist auf die Behandlung von Schlaganfällen spezialisiert. Die Chirurgie setzt ihre Schwerpunkte auf Bauch-, Gefäß-, Hernien- und Schilddrüsenchirurgie sowie Onkologie, als auch Plastische und Rekonstruktive Chirurgie mit dem Schwerpunkt Lymphologie und führt ein Adipositas-Zentrum. Die Akutgeriatrie/Remobilisation und die Palliativstation sind seit Jahrzehnten für höchste Expertise in der Versorgung älterer bzw. unheilbar kranker Menschen bekannt. www.khgh.at

Als gemeinnütziges Krankenhaus ist es Teil der öffentlichen Versorgungslandschaft. Finanziert wird es vom Wiener Gesundheitsfonds.

Die Fachklinik ist eines von fünf Häusern der Vinzenz Kliniken Wien. Jedes ist auf sein Fachgebiet spezialisiert. Gemeinsam decken sie fast alle Bereiche der Medizin ab.

Die Vinzenz Kliniken Wien gehören zur Vinzenz Gruppe, einem der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs.

Die Wurzeln der Vinzenz Gruppe liegen in Ordensgemeinschaften. Aus dieser Tradition heraus verbindet die Vinzenz Gruppe gelebte christliche Werte mit modernem Management und Innovationsgeist.