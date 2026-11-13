FPÖ – Schnedlitz: „Mikl-Leitner soll Stocker den Stecker ziehen – Hackls Empörung ist ein Ablenkungsmanöver!“

Wien (OTS) -

Die neuerlichen Attacken des niederösterreichischen ÖVP-Klubobmanns Kurt Hackl gegen SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer nahm FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz zum Anlass, die Rolle der ÖVP Niederösterreich in der Bundesregierung in Erinnerung zu rufen. Dabei verwies er auf die Herkunft des Bundeskanzlers aus der niederösterreichischen Volkspartei und dessen Verankerung im NÖAAB. „Dieses schwarze Störfeuer ist so durchschaubar wie eine Fensterscheibe. Zuerst stellt die ÖVP Niederösterreich mit Christian Stocker den Bundeskanzler, dann will sie den Menschen weismachen, sie habe mit dem täglichen Regierungstheater nichts zu tun. Heute wird Marterbauer zum Sündenbock erklärt, morgen der nächste Regierungspartner. Nur den eigenen Kanzler spart man aus. Der Fisch stinkt aber vom Kopf – und der Kopf dieser Verlierer-Ampel heißt Christian Stocker. Und dieser Christian Stocker ist ein enger Freund der Landeshauptfrau von NÖ!“, so Schnedlitz.

Für Schnedlitz erinnere dieses Vorgehen an die politische Abgrenzung der Tiroler ÖVP von der Bundespartei. Auch dort werde ein eigenständiger Kurs betont, während Bundeskanzler Stocker in Wahrheit weiter unterstützt werde.

„Der Schmäh von Mattle in Tirol funktioniert genauso wenig wie der Schmäh von Mikl-Leitner und Hackl in Niederösterreich. Wo Bundesregierung draufsteht, steckt vor allem auch Mikl-Leitners ÖVP Niederösterreich drin. Stocker ist schließlich kein zugelaufener Parteiloser, sondern ein Mann aus ihrem eigenen NÖAAB, den sie selbst öffentlich als richtigen Mann an der Spitze der Volkspartei verteidigt hat. Wer einen Kanzler politisch stützt, kann sich nicht jeden Tag über dessen Regierung empören und gleichzeitig die Hände in Unschuld waschen. Diese Verantwortung lässt sich nicht mit ein paar Presseaussendungen und gespielter Empörung wegzaubern!“, kritisierte Schnedlitz.

„Während die ÖVP Ablenkungsfeuerwerke veranstaltet, wünschen sich die Menschen endlich eine Regierung, die ihre Sorgen ernst nimmt, Betriebe schützt und das Land voranbringt. Frau Mikl-Leitner, Herr Hackl: Entweder Sie ziehen Stocker und damit dieser Bundesregierung den Stecker oder Sie tragen den Stillstand und das Chaos der eigenen Bundesregierung, die Ihre Partei sogar anführt, Tag für Tag weiter mit. Schluss mit den schwarzen Taschenspielertricks! Machen Sie den Weg für Neuwahlen frei, damit Österreich unter Herbert Kickl endlich wieder eine echte Perspektive bekommt!“, forderte Schnedlitz abschließend.