Simon-Wiesenthal-Preis 2025: Hauptpreis für "Fragemauer" als Bildungskampagne zu jüdischem Leben

Wien (PK) -

Die "Fragemauer" ist eine Bildungskampagne des deutschen Vereins ELNET (European Leadership Network) rund um jüdisches Leben und Israel. Ziel der Kampagne ist es, Wissen, Verständnis und Nähe zu schaffen und gegen Hass, Diskriminierung und Unwissen anzutreten. Dieses Bildungsprojekt wurde heute Abend im Parlament mit dem Hauptpreis des Simon-Wiesenthal-Preises 2025 ausgezeichnet. Ein weiterer Preis, und zwar für die Aufklärung über den Holocaust, ging in diesem Jahr an den Gründer der Gedenkstätte Riehen, Johannes Czwalina. Für ihr Engagement gegen Antisemitismus wurde zudem die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus geehrt. Peter Haubner, Zweiter Nationalratspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, sowie Juryvorsitzende Katharina von Schnurbein und die Jurymitglieder Oskar Deutsch und Barbara Stelzl-Marx überreichten die Preise. Diese sind mit insgesamt 30.000 Ꞓ dotiert.

Der Simon-Wiesenthal-Preis wurde damit bereits zum fünften Mal verliehen. Er ist nach dem Architekten, Schriftsteller und Publizisten Simon Wiesenthal benannt und ehrt zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für die Aufklärung über den Holocaust. Beim Nationalfonds der Republik Österreich sind für die diesjährige Preisverleihung rund 270 Bewerbungen aus mehr als 30 Ländern eingelangt.

Haubner: Erinnerung und Verantwortung für Gegenwart und Zukunft

Zweiter Nationalratspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds, Peter Haubner, begrüßte die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die heute besonders gewürdigt wurden. Was ihnen widerfahren sei, lasse sich nicht wiedergutmachen, betonte er. "Aber wir können Verantwortung dafür übernehmen, dass Ihre Erfahrungen nicht in Vergessenheit geraten und kommende Generationen daraus lernen", so Haubner. Eine Zeitzeugin, die heute hier sein sollte, Erika Kosnar, sei leider am vergangenen Sonntag verstorben. Ihr Lebenszeugnis bleibe ein wichtiger Teil der gemeinsamen Erinnerung, hielt Haubner fest.

In dieser Woche werde der Novemberpogrome des Jahres 1938 gedacht. Die damaligen Verbrechen an Jüdinnen und Juden geschahen auf offener Straße, vor den Augen der Bevölkerung, rief Haubner ins Gedächtnis. Als alarmierend bezeichnete er den derzeit weltweiten Anstieg antisemitischer Vorfälle. Umso mehr sei das "Nie wieder" ein Auftrag an jede und jeden Einzelnen. Denn eine Demokratie, die Antisemitismus dulde, verliere ihr Fundament, betonte Haubner.

Eines der ermutigendsten Zeichen dieses Abends stelle das Engagement der Nominierten für den Simon-Wiesenthal-Preis dar. Sie würden Verantwortung übernehmen, gegen Antisemitismus aufstehen, über den Holocaust aufklären und dem Vergessen etwas entgegensetzen. Bei der beeindruckenden Vielfalt der Bewerbungen für den Preis sei die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger keine leichte Aufgabe für die Jury gewesen, hielt der Zweite Nationalratspräsident fest.

Simon Wiesenthal habe als Überlebender der Shoah sein Leben der Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen und dem Kampf gegen das Vergessen gewidmet. Ein wichtiger Satz von ihm laute: "Die Grundlage einer Demokratie ist vor allem die Wahrheit." Ohne Wahrheit gebe es keine Orientierung, ohne Orientierung keine Verantwortung und ohne Verantwortung keine starke Demokratie, so Haubner. Für diese Verantwortung stehe der Simon-Wiesenthal-Preis und die vielfältigen Initiativen. "Sie tragen die Erinnerungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen weiter und machen deutlich, dass daraus Verantwortung für unsere Gegenwart und Zukunft erwächst", so Haubner zu den Preisträgerinnen und Preisträgern.

Kreisberg: Preis trägt Simon Wiesenthals Werte weiter

Auch die Enkelin von Simon Wiesenthal, Racheli Kreisberg, ging in ihren Grußworten auf die Bedeutung des Simon-Wiesenthal-Preises ein. Sie sei besonders stolz darauf, dass das Österreichische Parlament den Simon-Wiesenthal-Preis als dauerhafte Institution etabliert habe. Der Preis sorge dafür, dass der Name Simon Wiesenthal nicht nur mit der Erinnerung an die Vergangenheit verbunden bleibe. Vielmehr werde sein Name damit auch mit Menschen und Organisationen verknüpft, die die Zukunft gestalten. Mit dem Preis würden die Werte weitergetragen, die ihren Großvater ein Leben lang geleitet haben, so Kreisberg. Denn der Preis bekämpfe Antisemitismus und Holocaust-Leugnung, fördere Bildung und historische Wahrheit und verteidige die Menschenwürde. Wiesenthals Leben habe gelehrt, dass Erinnerung kein passiver Akt ist. "Erinnerung ist Verantwortung", hielt Kreisberg fest.

Als Gründerin der Gedenkinitiative SWIGGI (Simon Wiesenthal Genealogy Geolocation Initiative) hob sie hervor, dass diese Initiative auch zu einem wichtigen Bildungsinstrument geworden sei. Gemeinsam mit dem Österreichischen Parlament, mit Unterstützung des Nationalfonds und des Zukunftsfonds würden unter anderem Bildungsrundgänge in Wien für Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Sie würden etwa Häuser besuchen, in denen einst jüdische Familien lebten und die Geschichten der Menschen kennenlernen. Dadurch würden sie erkennen, dass der Holocaust nicht nur an fernen Orten, sondern genau in diesen Straßen und Häusern geschah.

Von Schnurbein appelliert zum Engagement gegen Antisemitismus

Unter dem Titel "Mehr als eine Auszeichnung. Ein Auftrag." hielt die Jury-Vorsitzende und Beauftragte der deutschen Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Katharina von Schnurbein, einen Impuls-Vortrag. Sie sieht es als einen Auftrag, die Menschen, die sich im Kampf gegen den Antisemitismus engagieren, weiter zu stärken. Hinter jeder Bewerbung für den Simon-Wiesenthal-Preis stünden Menschen, die Lebensgeschichten recherchieren, Bildungsangebote entwickeln, Begegnungen schaffen, antisemitischen Behauptungen widersprechen und neue Wege suchen, junge Menschen zu erreichen. Oft stünden Jahre der Arbeit oder zu überwindende Widerstände dahinter. Die Bedeutung ihres Engagements reiche weit über die Entscheidung über den Simon-Wiesenthal-Preis hinaus.

Von Schnurbein verwies auf die EU-Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens und betonte, dass Europa nur blühen könne, wenn auch das jüdische Leben blühe. Davon sei man heute aber weit entfernt. Das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 habe absurderweise nicht zur Empathie geführt, sondern zu einer Projektion des weitentfernten Konflikts auf Jüdinnen und Juden in Europa. Judenhass sei so groß wie seit der Shoah nicht mehr, sagte von Schnurbein und kritisierte die Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer jüdischen Herkunft sowie die rasante Verbreitung von Hass im Internet.

Ausgrenzung beginne leise, erinnerte sie an die Novemberpogrome 1938, denen Schritte vorausgegangen seien. Heute sei die Situation zwar anders, sagte die Jury-Vorsitzende. Sie vermisse aber Solidaritätsbekundungen und einen Aufschrei der Gesellschaft. "Wir müssen aufstehen und andere mitreißen", sagte sie. "Wir müssen uns offen solidarisch mit Jüdinnen und Juden zeigen und die Demokratie verteidigen."

"Fragemauer": Hauptpreis für Wissen um jüdisches Leben

Die "Fragemauer", die heute den Hauptpreis erhielt, wurde 2023 vom Verein ELNET als Bildungskampagne rund um jüdisches Leben und Israel gestartet. Der Verein sammelt Fragen zu Judentum und Israel, veröffentlicht und beantwortet diese. Die "Fragemauer" ist niedrigschwellig und humorvoll konzipiert. Sie informiert und lädt zum Dialog ein. Sie soll damit einen Beitrag zu Menschlichkeit, Toleranz und dem Miteinander sowie gegen Antisemitismus leisten, die gesellschaftliche Freiheit stärken und demokratiefördernd wirken. Auf deren Website sind bisher über 1.800 Fragen eingegangen. Die ursprüngliche Printanzeigenkampagne wurde zudem in mehreren Phasen etwa um einen Spot für Kino, TV und Social Media, einen Instagram-Kanal, Plakatmotive, zwei Bucheditionen und zuletzt ein Pixi-Buch erweitert. Die Motive sollen über jüdisches Leben und Antisemitismus informieren, aber auch Gemeinsamkeiten beispielsweise mit Musliminnen und Muslimen aufzeigen.

Die Kampagne habe mit ihrem niederschwelligen und zugleich professionellen Zugang sowohl in Deutschland, als auch in Österreich große Aufmerksamkeit erzielt, hob Jury-Vorsitzende Schnurbein hervor. Die "Fragemauer" stelle eine innovative und wirkungsvolle Bildungsinitiative für unterschiedliche Zielgruppen dar. Ein Vertreter des Vereins ELNET zeigte sich in seinen Dankesworten überzeugt, dass mit Wissen Unsicherheit und damit eine Grundlage für Hass genommen werde.

Preise für Gedenkstätte Riehen und für Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus

Der Preis für Aufklärung über den Holocaust ging an den Gründer der Gedenkstätte Riehen, Johannes Czwalina. Er gründete vor 15 Jahren in Riehen in der Schweiz mit erheblichen Eigenmitteln eine Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge. Damit schuf er einen Lern- und Reflexionsort, der historische Verantwortung, individuelle Schicksale und gesellschaftliche Mitverantwortung sichtbar macht.

Die Gedenkstätte überzeuge durch ihr großartiges Engagement für die Aufarbeitung eines Kapitels im Holocaust, das bis heute sehr wenig bekannt sei - und zwar einer historischen Schweizer Grenzlinie, an der während des Zweiten Weltkriegs jüdische Flüchtlinge abgewiesen wurden, hielt Barbara Stelzl-Marx fest. Czwalina sagte, er blicke auf anspruchsvolle und schwierige Jahre zurück. Er wolle aber allen Mut machen, kompromisslos dem zu folgen, was einem wichtig ist.

Für das Engagement gegen Antisemitismus wurde die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA) geehrt. Die Initiative kämpft seit mehr als 20 Jahren gegen Antisemitismus, Rassismus, Hass und Intoleranz. Sie entwickelt Bildungsmaterialien und Spiele, konzipiert Ausstellungen und publiziert Bücher. Unter anderem macht sie mit dem "Jüdischen Salon" in Berlin und dem "Kaleidoskop" in Brandenburg jüdisches Leben sichtbar und schafft Räume, in denen jüdische Kultur in Deutschland gelebt und vermittelt wird.

Das Projekt leiste seinen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, unterstrich der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch. Besonders hervorzuheben sei der konsequente Zugang der Initiative zur migrantischen Gesellschaft und zu urbanen Brennpunktvierteln. Ein Vertreter der Initiative betonte in seiner Dankesrede, universelle Menschlichkeit und die konkrete Verantwortung gegenüber jüdischem Leben seien kein Widerspruch. Es gehe um das "Mensch sein". Hass und Intoleranz müssten bekämpft werden - "immer und gemeinsam".

Ehrung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

Eine besondere Würdigung erhielten im heutigen Rahmen die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Hedi Argent (Vereinigtes Königreich), Heinz Rudolf Adolf Böhme (Österreich), Greta Elbogen (USA), Eva Erben (Israel), Gertraud Fletzberger (Österreich), Erika Freeman (USA), Elisabeth Ganglberger (Österreich), David Gur (Israel), Roman Haller (Deutschland), Benno Kern (Österreich), Thomas Lachs (Österreich), Siegfried Loewe (Österreich), Eveline Elisabeth März (Österreich), Harry Merl (Österreich), Theodor Much (Österreich), Elisabeth Schipek (Österreich), Regina Sluszny (Belgien), Katja Sturm-Schnabl (Österreich) und Josef Sznajer (Belgien), der eine Schweigeminute für die Opfer des Nationalsozialismus initiierte. Die Ehrung wurde vom Vorsitzenden des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus Peter Haubner gemeinsam mit den beiden Vorständinnen des Nationalfonds, Hannah Lessing und Judith Pfeffer, vorgenommen.

David Gur, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feierte und Teil der ungarischen Untergrundbewegung "Zionist Youth Resistance Movement" war, übermittelte seine Dankesworte im Namen aller geehrten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen per Videobotschaft. Dabei erinnerte er an den Widerstand der Bewegung, die 1944 rund 1.000 jüdische Menschen retten konnte.

Die Moderation des Abends übernahm ORF-Journalistin Lisa Gadenstätter. Die Ausschreibung für den nächsten Simon-Wiesenthal-Preis startet bereits morgen. (Schluss) mbu/fan

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments. Die Veranstaltung wurde live in der Mediathek des Parlaments übertragen und ist dort als Video-on-Demand abrufbar.