KV-Bewachung: „Grenze des wirtschaftlich Vertretbaren ist erreicht“

Wien (OTS) -

Mit großem Unverständnis reagiert die Arbeitgeberseite im Bewachungsgewerbe auf die Ablehnung ihres zuletzt vorgelegten Angebots durch die Gewerkschaft vida. Dieses sieht eine Erhöhung der KV-Löhne in Höhe der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent für mehr als die Hälfte der Beschäftigten in den niedrigeren Lohngruppen sowie zusätzlich eine Erhöhung von Urlaubs- und Weihnachtsremuneration vor.

„Wir haben ein äußerst attraktives Gesamtpaket vorgelegt und sind damit an die Grenze dessen gegangen, was für unsere Betriebe wirtschaftlich noch vertretbar ist. Dass dieses Angebot nicht angenommen wurde, ist für uns schwer nachvollziehbar“, erklärt Mag. Hans-Georg Chwoyka, Bundesvorsitzender des Bewachungsgewerbes.

Die Forderung der Gewerkschaft nach einem nochmals verbesserten Angebot geht aus Sicht der Arbeitgeber an der wirtschaftlichen Realität der Branche vorbei. Die Bewachungsunternehmen sind äußerst personalintensiv und stehen gleichzeitig unter erheblichem Kosten- und Wettbewerbsdruck. Zusätzliche Personalkosten können insbesondere in laufenden Verträgen nicht ohne Weiteres an die Auftraggeber weitergegeben werden.

„Die Wertschätzung für die Leistungen unserer Beschäftigten steht außer Frage. Ein KV-Abschluss muss aber auch von den Unternehmen erwirtschaftet und getragen werden können. Wir haben unseren wirtschaftlich vertretbaren Spielraum mit dem vorliegenden Angebot bereits weitgehend ausgeschöpft. Die Erwartung, dass die Arbeitgeberseite bei der nächsten Runde einfach ein noch höheres Angebot vorlegt, ist daher unrealistisch.“

Gerade deshalb sei nun auch die Arbeitnehmervertretung gefordert, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stärker in ihre Überlegungen einzubeziehen.

„Verhandlungen bedeuten Bewegung auf beiden Seiten. Wir haben uns mit unserem Angebot sehr deutlich bewegt. Nun erwarten wir auch von der Gewerkschaft die Bereitschaft, auf Basis dieses bereits sehr weitreichenden Angebots an einer tragfähigen Lösung zu arbeiten. Ein Abschluss kann nicht darin bestehen, dass ausschließlich eine Seite ihre Position immer weiter verbessert.“

Die Arbeitgeberseite werde daher bei der nächsten Verhandlungsrunde am 23. November 2026 in der WKÖ weiterhin konstruktiv an einer Einigung arbeiten, hält Chwoyka abschließend fest. (PWK615/HSP)