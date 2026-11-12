Güterbeförderung: Kollektivvertragslöhne steigen um 3,3 Prozent

Wien (OTS) -

Der von der Gewerkschaft vida heute, Donnerstag, in der 2. Verhandlungsrunde abgeschlossene Kollektivvertag für die Beschäftigten in der Güterbeförderungsbranche sorgt ab 1.1. 2027 für Kaufkrafterhalt: Die Forderung der Gewerkschaft nach einer vollen Abgeltung der Teuerung wurde von den Arbeitgebervertreter:innen in der heutigen zweiten KV-Verhandlungsrunde erfüllt.

„Wir haben in den Verhandlungen für die Beschäftigten erreicht, dass die KV-Löhne, Zulagen, Diäten und Lehrlingseinkommen im Ausmaß der vollen rollierende Inflation in Höhe von 3,3 Prozent abgegolten werden. In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist es uns gelungen, massive Verschlechterungen für die Beschäftigten abzuwehren“, zeigen sich Markus Petritsch, vida-KV-Teamleiter für die Güterbeförderung, und Anil Zümrüt, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, erfreut.