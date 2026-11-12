  • 12.11.2026, 16:29:02
  • /
  • OTS0185

Ardo: Sozialplanverhandlungen erneut ohne Ergebnis

Gewerkschaft bringt Antrag bei Schlichtungsstelle ein

Wien (OTS) - 

Auch die siebente Verhandlungsrunde zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung über einen Sozialplan für die 240 Beschäftigten des Ardo-Tiefkühlwerks in Niederösterreich ist ohne Ergebnis geblieben. Es wurde kein weiterer Verhandlungstermin vereinbart. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA werden daher nun einen Antrag bei der Schlichtungsstelle einbringen. „Nur wenn Ardo endlich deutlich nachbessert, gibt es noch eine Chance auf eine Einigung ohne Entscheidung durch die Schlichtungsstelle“, erklären Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.

Ein zentraler Punkt der Verhandlungen ist auch eine Arbeitsstiftung. Sie soll den Betroffenen ermöglichen, sich weiterzubilden, umzuschulen und damit neue berufliche Perspektiven zu finden. „Wenn der Konzern den Standort schließen will, darf er sich seiner Verantwortung gegenüber den Beschäftigten nicht entziehen. Wir fordern den Konzern auf, endlich eine faire Absicherung und Perspektiven für die Belegschaft zu ermöglichen“, so Breiner und Slacik abschließend.

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Mathias Beer
Mobil: 0664 6145 920
E-Mail: [email protected]
www.proge.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Mathias Beer
Mobil: 0664 6145 920
E-Mail: [email protected]
www.proge.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright