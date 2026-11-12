Ardo: Sozialplanverhandlungen erneut ohne Ergebnis

Wien (OTS) -

Auch die siebente Verhandlungsrunde zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung über einen Sozialplan für die 240 Beschäftigten des Ardo-Tiefkühlwerks in Niederösterreich ist ohne Ergebnis geblieben. Es wurde kein weiterer Verhandlungstermin vereinbart. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA werden daher nun einen Antrag bei der Schlichtungsstelle einbringen. „Nur wenn Ardo endlich deutlich nachbessert, gibt es noch eine Chance auf eine Einigung ohne Entscheidung durch die Schlichtungsstelle“, erklären Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.

Ein zentraler Punkt der Verhandlungen ist auch eine Arbeitsstiftung. Sie soll den Betroffenen ermöglichen, sich weiterzubilden, umzuschulen und damit neue berufliche Perspektiven zu finden. „Wenn der Konzern den Standort schließen will, darf er sich seiner Verantwortung gegenüber den Beschäftigten nicht entziehen. Wir fordern den Konzern auf, endlich eine faire Absicherung und Perspektiven für die Belegschaft zu ermöglichen“, so Breiner und Slacik abschließend.