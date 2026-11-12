AVISO: Arbeitsbesuch der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Montag, den 16. November 2026 empfängt Bundeskanzler Christian Stocker die Ministerpräsidentin des Königreichs Dänemark Mette Frederiksen zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch findet eine Pressekonferenz statt.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Termine für Medien:

16.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ im Bundeskanzleramt mit Bundeskanzler Stocker und Ministerpräsidentin Frederiksen

Sprachen: Deutsch, Englisch mit Simultandolmetschung

Ort: Bundeskanzleramt (Einlass ab 15.15 Uhr)



HINWEISE ZU HOSTTERMINEN, FOTOS UND AUDIOVISUELLEM MATERIAL



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

Der ORF und die APA werden audiovisuelles Material von der Begrüßung der dänischen Premierministerin und vom Beginn des Arbeitsgesprächs im Bundeskanzleramt kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse an Bewegtbildern [email protected] oder [email protected] . Fotos stehen unter www.apa-images.at oder news.newsdesk.apa.atzur Verfügung. Bei Fragen zum Foto-Download wenden Sie sich bitte direkt an das Customer Solution Team via [email protected] oder +43 1 36060-5959.



HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME



Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:

Freitag, 13. November 2026: 9.00 – 17.00 Uhr

Montag, 16. November 2026: 9.00 – 16.30 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

[email protected]

Matthias Boaglio

Telefon: +43 1 53115-202426

E-Mail: [email protected]

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor und planen Sie zusätzliche Zeit für die Sicherheitschecks ein.