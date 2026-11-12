Behindertenrat im direkten Austausch mit Sozialministerin Korinna Schumann

Wien (OTS) -

Am 12. November 2026 traf sich das Präsidium des Österreichischen Behindertenrats mit Bundesministerin Korinna Schumann sowie hochrangigen Vertreter*innen des Sozialministeriums und des Sozialministeriumservice zu einem Austausch über aktuelle behindertenpolitische Herausforderungen.

Das auf Initiative von Behindertenratspräsident Klaus Widl geschaffene Gesprächsformat ermöglicht es, zentrale Anliegen von Menschen mit Behinderungen unmittelbar mit den politischen Entscheidungsträger*innen zu erörtern. An vier Thementischen brachten die Präsidiumsmitglieder unterschiedliche behindertenpolitische Schwerpunkte ein. Dabei vertrat das Präsidium die gemeinsamen Interessen des Behindertenrats und seiner Mitgliedsorganisationen.

„ Dieses Gesprächsformat ist für uns besonders wertvoll, weil wir zentrale Anliegen unmittelbar mit den Verantwortlichen besprechen können. Entscheidend ist, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Interessenvertretungen nicht erst bei der Umsetzung, sondern bereits bei politischen Entscheidungen eingebunden werden. Nur so kann echte Partizipation gelingen. “, erklärt Behindertenrats-Präsident Klaus Widl.

„ Gerade in herausfordernden budgetären Zeiten ist es wichtig, im engen Austausch mit den Interessenvertretungen zu bleiben, ihre Expertise ernst zu nehmen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Nur so können politische Entscheidungen partizipativ gestaltet werden. Der Österreichische Behindertenrat und seine Mitgliedsorganisationen sind dabei wichtige und unverzichtbare Partner. Die direkte Einbindung von Menschen mit Behinderungen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Maßnahmen an ihren tatsächlichen Bedürfnissen ausgerichtet sind und Selbstbestimmung, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe gestärkt werden. “, betont Sozialministerin Korinna Schumann.

Breites Spektrum behindertenpolitischer Anliegen

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Absicherung bestehender Unterstützungsleistungen und die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen. Zu den Gesprächsthemen zählten unter anderem die nachhaltige Finanzierung des Ausgleichstaxfonds, Verbesserungen bei der Begutachtung von Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen sowie Fragen der barrierefreien Gesundheitsversorgung.

Weitere Schwerpunkte bildeten die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, die langfristige Absicherung von Unterstützungsangeboten und die Finanzierung notwendiger Leistungen.

Zusammenarbeit als Grundlage für Fortschritte

Gerade angesichts der angespannten Budgetlage kommt der engen Zusammenarbeit zwischen dem Sozialministerium und dem Österreichischen Behindertenrat besondere Bedeutung zu. Der kontinuierliche Dialog ermöglicht es, die Anliegen von Menschen mit Behinderungen frühzeitig in politische Entscheidungsprozesse einzubringen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.

In den vergangenen eineinhalb Jahren konnten trotz schwieriger Rahmenbedingungen wichtige Initiativen angestoßen und Fortschritte erzielt werden. Ebenso wichtig war es, bestehende Errungenschaften abzusichern und drohenden Verschlechterungen entgegenzuwirken.

Der Behindertenrat würdigt in diesem Zusammenhang insbesondere das Engagement von Sozialministerin Korinna Schumann und ihre Bemühungen, behindertenpolitische Anliegen auch unter schwierigen budgetären Voraussetzungen voranzubringen.

Gemeinsam für Selbstbestimmung und Teilhabe

Für den Behindertenrat bleibt die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen an politischen Entscheidungsprozessen unverzichtbar. Die Expertise seiner Mitgliedsorganisationen bildet dafür eine wesentliche Grundlage.

Auch in Zukunft gilt es, bestehende Rechte und Leistungen zu sichern und die Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe weiter zu verbessern.