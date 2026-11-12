Austrian FiberSummit 2026: Wie Europa die Glasfaserzukunft gestaltet

Dornbirn (OTS) -

Norwegen machte Glasfaser mit landesweiten Kampagnen zum Gesprächsthema. Irland vermarktet Anschlüsse, noch bevor die Netze in Betrieb gehen. Und die Schweiz baut gemeinsam statt doppelt. Drei Länder, drei Erfolgsmodelle – und drei Vorlagen für Österreich.

Wie lassen sich diese Erfahrungen übertragen? Welche Rahmenbedingungen braucht der Glasfaserausbau? Und wie kommen die errichteten Netze in die Nutzung? Diese Fragen bestimmten den Austrian FiberSummit 2026, der am 11. November rund 500 Teilnehmer aus der europäischen Glasfaserbranche in der Messe Dornbirn zusammenbrachte. Unter dem Leitmotiv „Shaping Austria’s Full Fiber Future“ wurde deutlich: Österreich hat eine starke Grundlage geschaffen. Jetzt geht es darum, mit offenen Netzen, Kooperation und überzeugenden digitalen Angeboten die nächste Etappe zu nehmen.

OFAA-Marktstudie 2026: Das Land nutzt, die Stadt wartet

Milliarden sind in den vergangenen Jahren in Österreichs Glasfasernetze geflossen – und die Investitionen wirken: Rund 2,2 Millionen Haushalte und Unternehmen sind mit Glasfaser erschlossen, rund 453.000 Anschlüsse bis in die Wohnung aktiv. Keine andere Festnetztechnologie wächst so schnell. Eine Dynamik, von der sich auch Studienautor Prof. Dr. Jens Böcker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bei der Präsentation der OFAA-Marktstudie 2026 beeindruckt zeigte.