Samariterbund warnt: Sozialhilfereform darf Armut nicht verschärfen

Wien (OTS) -

Der Samariterbund begrüßt das Ziel der Bundesregierung, die Sozialhilfe österreichweit einheitlicher zu gestalten und die Armutsbekämpfung zu stärken. Der vorliegende Reformvorschlag bleibt jedoch hinter diesem Anspruch zurück! Insbesondere bei der Absicherung von Kindern, den geplanten Leistungskürzungen und der Ausgestaltung der Integrations-Grundleistung sieht die Hilfsorganisation Nachbesserungsbedarf.

„Wir erleben in unserer täglichen Arbeit, was es bedeutet, wenn das Geld kaum für das Nötigste reicht. Wer Armut bekämpfen will, muss Menschen Sicherheit geben und ihnen Perspektiven eröffnen – statt ihre Existenzgrundlage zu gefährden“, betont Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.

Kinderarmut verhindern, Chancen sichern

Jedes Kind verdient die Chance, gut und sicher aufzuwachsen – unabhängig davon, wie viel Geld den Eltern zur Verfügung steht. Der Samariterbund fordert daher verbindliche, bedarfsgerechte Mindeststandards und eine eigenständige Kindergrundsicherung. Denn eines muss klar sein: Leistungskürzungen bei Erwachsenen dürfen nicht auf Kosten der Kinder gehen.

„Kinder können nichts für die finanzielle Notlage ihrer Familien. Ob ein Kind ausreichend zu essen hat oder an Schulausflügen teilnehmen kann, darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen“, so Dihanits.

Integration braucht Chancen statt Sanktionen

Neben der Absicherung von Kindern ist gelungene Integration ein wichtiger Schlüssel, um Armut langfristig zu überwinden. Der Samariterbund unterstützt daher das Ziel, Menschen beim Deutschlernen und beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu fördern. Kritisch sieht der Samariterbund jedoch die Ausgestaltung der geplanten Integrations-Grundleistung.

„Wer Deutsch lernen und arbeiten will, braucht echte Chancen und die nötige Unterstützung – und somit ausreichend Deutschkurse, Kinderbetreuungsplätze und Qualifizierungsangebote. Menschen finanziell zu bestrafen, wenn diese Voraussetzungen fehlen, ist der falsche Weg“, betont Dihanits.

„Sozialhilfe muss Menschen in schwierigen Lebenslagen auffangen und ihnen Wege aus der Armut eröffnen, statt neue Hürden zu schaffen. Mit weniger Geld wird der Weg aus der Armut nicht leichter“, so der stv. Bundesgeschäftsführer abschließend.