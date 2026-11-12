Präsident Stangl zur McDonald-Kritik am AK-Versorgungs-Thermometer: „Der Verursacher schiebt die Schuld von sich weg“

Linz (OTS) -

Für Peter McDonald, dem Vorsitzenden des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, steht fest: Die AK OÖ wolle mit ihrem gestern präsentierten Versorgungs-Thermometer das Gesundheitssystem plump schlechtreden. Solche Instrumente würden laut McDonald einzig und allein der öffentlichen Gesundheitsversorgung schaden.

Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich, kann die Kritik an dem vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) im Auftrag der AK entwickelten Versorgungs-Thermometer in keinster Weise nachvollziehen. „Mir kommt es so vor, als würde hier einer der Mitverursacher der ganzen Misere die Schuld von sich wegschieben wollen. Bei der hochgradig nervösen Kritik von Herrn McDonald handelt es sich um eine klare Täter-Opfer-Umkehr. Dabei sollte ihm klar sein, dass die Situation unseres Gesundheitssystems alles andere als zufriedenstellend ist. Es wäre besser, konstruktiv an Verbesserungen zu arbeiten. In der Schule würde man zur Leistung von Herrn McDonald sagen: Thema verfehlt, nicht genügend, setzen!“ , so Präsident Stangl.

Ein druckfähiges Bild von AK-Präsident Andreas Stangl finden Sie hier zum Download.

Copyright: AK OÖ / MecGreenie