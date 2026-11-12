Pflegelehre in Salzburg: Neuer Ausbildungsstandort eröffnet

Salzburg (OTS) -

Mit der feierlichen Eröffnung der neuen Praxis- und Unterrichtsräume an der Landesberufsschule 3 (LBS 3) in Salzburg-Itzling am 11. November 2026 erhält die Pflegelehre einen eigenen Schulstandort im Bundesland. Auch das Hilfswerk Salzburg, das aktuell 14 Pflegelehrlinge ausbildet bzw. begleitet, war beim Tag der offenen Schule mit einem Informationsstand vertreten.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des 50-jährigen Schuljubiläums statt und bot Besucher*innen Einblicke in den Schulalltag, die duale Ausbildung und die neuen Ausbildungsmöglichkeiten im Pflegebereich.

Pflegeausbildung vollständig in Salzburg

Bisher mussten Salzburger Pflegelehrlinge für ihren theoretischen Unterricht nach Innsbruck pendeln. Ab Februar 2027 können die ersten rund 40 Lehrlinge ihre gesamte Ausbildung in Salzburg absolvieren.

Dafür wurden im Bauteil C der Berufsschule zwei Unterrichtsräume, zwei Umkleideräume und drei moderne Praxisräume eingerichtet. In den neuen Lehrwerkstätten können realitätsnahe Pflege- und Betreuungssituationen trainiert und theoretische Kenntnisse unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden.

Die duale Pflegelehre verbindet die praktische Ausbildung in einem Lehrbetrieb mit einem zehnwöchigen Berufsschulblock pro Schuljahr. Zur Auswahl stehen die dreijährige Ausbildung zur Pflegeassistenz und die vierjährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz.

14 Pflegelehrlinge beim Hilfswerk Salzburg

Das Hilfswerk Salzburg nutzte den Tag der offenen Schule, um über die Pflegelehre und berufliche Perspektiven in der Pflege zu informieren. Am eigenen Informationsstand erhielten Interessierte Einblicke in die Ausbildungsmöglichkeiten und den Berufsalltag.

Aktuell werden beim Hilfswerk Salzburg 14 Pflegelehrlinge ausgebildet und begleitet. Vier davon haben heuer ihre Pflegelehre neu beim Hilfswerk Salzburg begonnen. Weitere Lehrlinge kommen aus anderen Einrichtungen und absolvieren beim Hilfswerk wichtige Ausbildungsbestandteile, darunter das Modul “Unterstützung in der Basisversorgung“ (UBV) sowie die Theorie-Praxis-Transfer-Begleitung (TPT).

“Ich gehe gern zur Arbeit!”

Anna Vötterl vom Hilfswerk Salzburg, die im Oktober von Wirtschaftskammer Salzburg und Land Salzburg als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet wurde, berichtete aus erster Hand über ihre Erfahrungen: „Ich gehe wirklich gerne in die Arbeit, weil jeder Tag anders ist und ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun. Besonders schön ist es, wenn man merkt, dass man mit kleinen Dingen den Menschen eine große Freude machen kann.“

„Mit dem neuen Berufsschulstandort wird die Ausbildung für Salzburger Lehrlinge noch attraktiver“, freut sich Geschäftsführerin Elke Schmiderer und ergänzt: „Auch am Informationsstand haben wir gespürt, wie groß das Interesse junger Menschen an einem Beruf mit Sinn ist.“

„Das Hilfswerk Salzburg ist ein wichtiger Partner in der Ausbildung junger Pflegefachkräfte. Die Lehrlinge werden dort von Anfang an in bestehende Teams integriert und während ihrer gesamten Lehrzeit professionell begleitet. So wachsen bestens ausgebildete Fachkräfte heran. Für dieses Engagement bin ich dankbar und ich freue mich, dass die Pflegelehre so gut angenommen wird“, betont Landesrätin Daniela Gutschi.

Land Salzburg unterstützt Ausbildungskonzepte

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Pflegelehre ist die finanzielle Unterstützung ergänzender Ausbildungsmaßnahmen durch das Land Salzburg. Die beiden vom Hilfswerk Salzburg entwickelten Ausbildungskonzepte für das UBV-Modul und die Theorie-Praxis-Transfer-Begleitung wurden vom Land geprüft und genehmigt. Damit können diese Ausbildungsleistungen künftig auch finanziell gefördert werden.

Das UBV-Modul (Unterstützung bei der Basisversorgung) vermittelt wichtige Grundlagen für die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen im Alltag. Die Theorie-Praxis-Transfer-Begleitung wiederum unterstützt Lehrlinge dabei, ihr theoretisches Wissen gezielt in der praktischen Arbeit anzuwenden und ihre beruflichen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

„Damit wird auch eine wichtige finanzielle Grundlage für die praktische Ausbildung geschaffen“, betont Schmiderer.

Gemeinsam die Pflegekräfte von morgen stärken

Von diesem Angebot können auch andere Pflegeeinrichtungen und Ausbildungsbetriebe in Salzburg profitieren. Das Hilfswerk Salzburg stellt seine bewährten Ausbildungsangebote ausdrücklich auch Lehrlingen anderer Organisationen zur Verfügung.

Die Abwicklung ist dabei unkompliziert: Das Hilfswerk Salzburg übernimmt die Durchführung der entsprechenden Ausbildungsmaßnahmen und rechnet die förderfähigen Leistungen mit dem Land Salzburg ab. Die erhaltene Förderung wird anschließend an die jeweiligen Arbeitgeber weitergegeben.

Das Hilfswerk Salzburg lädt daher insbesondere Seniorenheime, Pflegeeinrichtungen, Partnerorganisationen und Gemeinden herzlich ein, dieses Ausbildungsangebot zu nutzen. Interessierte Einrichtungen können sich über Tel. 0662 434702 oder [email protected] melden und ihre Pflegelehrlinge für das UBV-Modul und die Theorie-Praxis-Transfer-Begleitung beim Hilfswerk Salzburg anmelden.

"Eine hochwertige Pflegeausbildung ist eine wesentliche Grundlage, um langfristig ausreichend qualifizierte Pflegekräfte für die Menschen in Salzburg zu gewinnen“, ergänzt Schmiderer: „Wenn jedes Seniorenpflegeheim in Salzburg jedes Jahr zwei Pflegelehrlinge aufnehmen würde, wäre der Bedarf an Pflegeassistent*innen im Bundesland gedeckt – das bestätigen auch die Berechnungen der Landesstatistik.“