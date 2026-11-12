ÖVI Verwalter fordern sach- und fachgerechte Anreize für Dekarbonisierung

Salzburg (OTS) -

Der 13. Österreichische Verwaltertag findet gerade im Salzburg Congress statt. Mehr als 500 Teilnehmer nutzen das Angebot des ÖVI, in kompakter und konzentrierter Form Informationen und Austausch zum Alltagsgeschäft der Immobilienverwaltungen zu erhalten.

Im Namen der Eigentümer

Die Treuhänder-Rolle des Verwalters fordert ein großes Maß an Vertrauen und Verantwortung. Was darf der Verwalter für die Wohnungseigentümergemeinschaft autonom verantworten, wann und wie muss er sie in die Beschlussfassung einbinden? „ Mit speziellem Blick auf die Beauftragung von Bauleistungen und die Haftung des Verwalters als Organ der WE-Gemeinschaft werden die Grundlagen des Verwaltungsgeschäfts wieder einmal kritisch analysiert,“ umreißt ÖVI Vorstand und Verwaltersprecher Timur Jelinek die Agenda der Tagung.

Neben den klassischen Updates zur Wohnrechtsjudikatur und Immobilienbesteuerung sind vor allem der Umgang mit KI in der Verwaltung und die Herausforderungen der Umsetzung der Dekarbonisierung weitere Schwerpunkte der Tagung.

Gesetzliche Rahmenbedingungen für Dekarbonisierung

„ Der ÖVI fordert dringend von der Bundesregierung fach- und sachgerechte Anreize für die Herausforderungen, die sich aus den selbst gesetzten Klimazielen bis 2040 ergeben,“ artikuliert ÖVI Präsident Georg Flödl die Anliegen der Branche.

Am Beispiel der bundesländerweise unterschiedlichen Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie sieht man, wie komplex die Materien im Detail sind. Derzeit haben erst die Bundesländer Tirol und Wien die Bauordnungen novelliert, Oberösterreich hat einen Entwurf vorgelegt, der sich zum Teil deutlich unterscheidet, alle anderen Bundesländer sind noch säumig.

Am Ende des Tages steht aber auch die Wirtschaftlichkeit aller notwendigen Maßnahmen in Frage. „Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten verschärft das Wohnministerium - sekundiert von Arbeiterkammer und Mietvertretungen - seine Kommunikation in Richtung „Arme Mieter – böse, reiche Vermieter". Für eine gemeinsame Zielerreichung ist dieser Ansatz nicht wirklich förderlich. Der im Regierungsprogramm angekündigte faire Interessenausgleich sollte nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben,“ so Georg Flödl abschließend.