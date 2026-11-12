KV-Bewachung: Auch nach zweiter Verhandlungsrunde keine Einigung

Wien. (OTS) -

Auch die zweite Verhandlungsrunde für die rund 15.700 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister hat heute keine Einigung gebracht. Zwar zeigte die Arbeitgeberseite Bereitschaft zu Verbesserungen beim 13. und 14. Monatslohn, bei der zentralen Forderung der Gewerkschaft nach einer Lohnerhöhung in Höhe der vollen rollierenden Inflation gab es jedoch kein Entgegenkommen der Arbeitgeber. Diese liegt für den relevanten Zeitraum von Oktober 2025 bis September 2026 bei rund 3,3 Prozent.

„Derzeit beträgt der 13. und der 14. Lohn im ersten Beschäftigungsjahr nur je drei Wochenlöhne. Wir fordern eine schrittweise Anpassung. Damit alle Beschäftigten – auch im ersten Dienstjahr – Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Höhe je eines vollen Monatslohns bekommen. Es ist positiv, dass es bei dieser Forderung eine Bewegung der AG-Seite gibt“, sagt Gernot Kopp, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudemanagement der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.

„Es ist uns aber vollkommen unverständlich, warum die Arbeitgeber nicht bereit sind, die volle Teuerung abzugelten. Damit würden die Beschäftigten real an Kaufkraft verlieren, obwohl sie tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit in unserem Land leisten“, warnt Kopp.

Die Gewerkschaft vida hält daher weiterhin an ihrer Forderung nach einer Erhöhung der Löhne zumindest im Ausmaß der vollen rollierenden Inflation fest. „Wer für Sicherheit sorgt, muss sich darauf verlassen können, dass sein Einkommen nicht durch die Teuerung aufgefressen wird. Die Kolleginnen und Kollegen bewachen kritische Infrastruktur, sichern Veranstaltungen, Einkaufszentren, Bahnhöfe und Flughäfen. Sie übernehmen Verantwortung und leisten Schichtarbeit zu allen Tages- und Nachtzeiten. Dass die Arbeitgeber bei einem vollständigen Inflationsausgleich auf der Bremse stehen, ist enttäuschend und sendet das falsche Signal an die Beschäftigten“, kritisiert Kopp.

Die vida erwartet sich in der nächsten Verhandlungsrunde ein verbessertes Angebot. „Respekt und Wertschätzung müssen sich auf dem Lohnzettel widerspiegeln. Die Beschäftigten haben sich einen fairen Abschluss verdient, der die gestiegenen Lebenshaltungskosten vollständig abdeckt. Dafür werden wir weiterhin kämpfen“, so Kopp im Hinblick auf die nächste Verhandlungsrunde am 23. November.