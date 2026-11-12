Keine Abschaltungen von Strom, Erdgas und Fernwärme von Anfang Dezember bis Ende Februar

Graz, 12.11.2026 (OTS) -

Damit Menschen, die in Notlage geraten sind, die bevorstehende Weihnachtszeit angstfrei verbringen können, setzt die Energie Steiermark ein Zeichen sozialer Verantwortung: Vom 1. Dezember 2026 bis Ende Februar 2027 gibt es keine Abschaltungen von Strom, Erdgas und Fernwärme durch das Landesenergieunternehmen bei Zahlungsschwierigkeiten oder offenen Beträgen.

„Damit wollen wir bewusst einen Beitrag leisten, um all jene zu unterstützen, die von Energiearmut in unserem Land oder anderen persönlichen Krisen betroffen sind“, so das Vorstands-Duo Martin Graf und Werner Ressi. „Wärme und Licht gehören zu den elementaren Voraussetzungen, um das Weihnachtsfest auch in Notsituationen in Würde und selbstbestimmt feiern zu können.“

Gleichzeitig hat die Energie Steiermark den Hilfs-Fonds der Caritas für Energie-Armut mit 200.000 Euro dotiert. Damit wird in Notfällen rasch und unbürokratisch geholfen. Zusätzlich steht in Notfällen der Ombudsmann der Energie Steiermark, Peter Mussenbichler unter 0316/9000/52873 [email protected] zur Verfügung.