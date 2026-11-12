FPÖ – Hafenecker: „Regierungsposse um Flugabgabe ist gelebte Sabotage am Luftfahrt- und Wirtschaftsstandort!“

Wien (OTS) -

„Diese Regierungsposse ist ein ganz unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken des Flughafens Wien, der dort Beschäftigten, der Passagiere und des gesamten Luftfahrt- und Wirtschaftsstandorts“, so kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, den Streit innerhalb der Verlierer-Koalition rund um die Flugabgabe. Während der Flughafen Wien unter der Abwanderung von Fluglinien leide, feiere der Konkurrenzflughafen in Bratislava Rekordpassagierzahlen. Für Hafenecker sei dies die direkte Folge der „aktiven Standortvernichtung durch eine Regierung, die nur mit sich selbst beschäftigt ist“.

„Was wir hier erleben, ist keine Regierungspolitik, sondern ein Haufen von Ideologen, die auf offener Bühne ein unwürdiges Schattenboxen abliefern. Während ÖVP-Kanzler Stocker und Staatssekretärin Eibinger-Miedl halbherzig eine Senkung dieser Abzocksteuer in den Raum stellen, blockt sie SPÖ-Finanzminister Marterbauer ab und wälzt sogar noch Erhöhungspläne. Das Ergebnis dieser Realitätsverweigerung: Die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze wandern nach Bratislava ab, und die Verlierer-Ampel schaut tatenlos zu“, so Hafenecker.

Die Konsequenzen dieser Politik seien längst für jeden sichtbar. „Wizz Air hat Wien bereits komplett den Rücken gekehrt, Ryanair zieht ein Flugzeug nach dem anderen ab und selbst die Lufthansa streicht AUA-Maschinen, weil dieser Standort durch die ideologiegetriebene Hochsteuerpolitik völlig unattraktiv gemacht wurde. Man muss sich die Frage stellen, ob es das erklärte Ziel dieser Regierung ist, so lange zuzusehen, bis auch das letzte Flugzeug vom Flughafen Wien abgezogen wird. Das ist keine Politik für Österreich, sondern gegen die eigene Bevölkerung und Wirtschaft“, kritisierte der FPÖ-Verkehrssprecher.

Abschließend stellte Hafenecker eine klare Forderung: „Diese standortfeindliche Abzocksteuer gehört nicht gekürzt, nicht reformiert und schon gar nicht erhöht. Sie gehört sofort und ersatzlos gestrichen, wie es auch in den meisten anderen europäischen Ländern der Fall ist! Wir Freiheitliche werden nicht lockerlassen, bis diese wirtschaftsfeindliche Politik beendet ist und wieder Politik für unseren Standort, für unsere Arbeitsplätze und für den Wohlstand der Österreicher gemacht wird!“