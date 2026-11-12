ADUCAT bei den Digital Days 2026: Satellitendaten für die Stadt von morgen

Wien (OTS) -

Wie können Satellitendaten dazu beitragen, Städte nachhaltiger, lebenswerter und zukunftsfit zu gestalten? Antworten darauf gibt das EU-Projekt ADUCAT, das am 18. November 2026 bei den Digital Days im Technischen Museum Wien mit einem eigenen Informationsstand vertreten ist. Besucher*innen erhalten Einblicke in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten satellitengestützter Daten und erfahren, wie diese für konkrete Herausforderungen im urbanen Raum genutzt werden können.

Der Haupttag der Digital Days 2026 bietet von 9:00 bis 21:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Keynotes, Podiumsdiskussionen, Showcases und der DigiStreet, einer interaktiven Ausstellung innovativer Digitalisierungsprojekte.

„Geopolitische Entwicklungen, Fragen der digitalen Souveränität und neue gesellschaftliche Anforderungen verändern die Rahmenbedingungen der Digitalisierung. Bei den Digital Days 2026 stellen wir deshalb den Menschen ins Zentrum und fragen: Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Städte und die öffentliche Hand, welche Verantwortung tragen Wirtschaft und Forschung und auf welche digitale Zukunft wollen wir gemeinsam hinarbeiten?“, sagt Klemens Himpele, Chief Information Officer der Stadt Wien.

Satellitendaten für die Stadt von morgen

Genau hier setzt das EU-Projekt ADUCAT an: Es beschäftigt sich mit den Potenzialen satellitengestützter Daten und deren praktischer Nutzung für urbane Herausforderungen. Satellitendaten können wertvolle Informationen liefern, um Veränderungen in Städten besser zu verstehen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Expert*innen der ADUCAT-Partnerorganisationen präsentieren am Informationsstand, wie Satellitendaten in der Praxis eingesetzt werden können – etwa in den Bereichen Klimaanpassung, Stadtentwicklung, Mobilität und erneuerbare Energien.

Damit zeigt ADUCAT, wie innovative Datentechnologien dazu beitragen können, zukunftsorientierte Lösungen für Städte und ihre Bewohner*innen zu entwickeln.

ADUCAT lädt zum Austausch ein

Besucherinnen der Digital Days haben am 18. November die Möglichkeit, direkt mit den Expertinnen des Projekts ins Gespräch zu kommen, mehr über das EU-Projekt zu erfahren und konkrete Anwendungsbeispiele kennenzulernen.

Über Aducat

Das ADUCAT-Konsortium vereint 13 Partnerorganisationen aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und bündelt exzellente Kompetenzen entlang der gesamten Innovationskette. Neben der Stadt Wien als Projektinitiatorin sind beteiligt:

AIT Austrian Institute of Technology · EOX IT Services GmbH · EuroVienna Experts for EU projects · GeoSphere Austria GmbH · OHB Digital Services GmbH · Paris-Lodron Universität Salzburg · Sistema GmbH · Ubicube GmbH · UIV Urban Innovation Vienna GmbH · VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung · WH Media GmbH · Wiener Linien GmbH · Wiener Lokalbahnen GmbH.

Darüber hinaus sind mit Udine, Zagreb und Guimarães drei europäische Transferstädte in das Projekt eingebunden, um die Ergebnisse von ADUCAT frühzeitig international zu erproben und weiterzuverbreiten.

Weitere Informationen unter:

ADUCAT - digitale Innovationen für klimaresiliente Stadtplanung - Digitales Wien

Weitere Informationen:

https://digitales.wien.gv.at/projekt/aducat/

https://www.wien.gv.at/veranstaltungen/digital-days-2026