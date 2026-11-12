Vier neue ERC Synergy Grants mit österreichischer Beteiligung

Wien (OTS) -

Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat die Ergebnisse der letzten Ausschreibung für den renommierten ERC Synergy Grant veröffentlicht. Unter den 48 geförderten Forschungsgruppen sind vier, an denen Spitzenforscher:innen aus österreichischen Forschungseinrichtungen mit ihren Teams beteiligt sind und in den kommenden Jahren mit Forschenden aus anderen Ländern zusammenarbeiten werden: Der Turkologe Yavuz Köse von der Universität Wien erforscht gemeinsam mit Kolleg:innen vom Nationalen Dokumentationszentrum Griechenland, der Ca’ Foscari-Universität Venedig und dem Institut für Sprachwissenschaft an der Rumänischen Akademie Schriftpraktiken im Osmanischen Reich vom 14. bis zum 20. Jahrhundert. Die Prähistorikerin Katharina Rebay-Salisbury von der Universität Wien und die Archäologin Laura Dietrich von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften untersuchen gemeinsam mit Kolleginnen der Max-Planck-Gesellschaft und der University of Bristol die Rolle von Gender und Technologie in der europäischen Urgeschichte. Die Volkswirtschaftlerin Andrea Weber von der Central European University forscht gemeinsam mit Kolleg:innen vom Institute for Fiscal Studies in Großbritannien, dem University College London und der Norwegischen Hochschule für Wirtschaft zum Thema Arbeitskräftemangel. Der Systemgenetiker Sebastian Glatt von der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersucht gemeinsam mit Forschenden vom Internationalen Institut für Molekular- und Zellbiologie in Warschau, der Universität Bern und dem Centre national de la recherche scientifique (CNRS) die molekularen Mechanismen von Modifikationen der Transfer-RNA.

Das Gesamtfördervolumen dieser vier ERC Synergy Grant-Projekte liegt bei rund 42,7 Millionen Euro.

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner, gratuliert den fünf Wissenschaftler:innen zu dieser prestigeträchtigen Auszeichnung: „Exzellente Forschung braucht gute Bedingungen, verlässliche öffentliche Investitionen und internationale Zusammenarbeit. Vier ERC Synergy Grants mit österreichischer Beteiligung unterstreichen die hohe Qualität und internationale Sichtbarkeit unseres Forschungsstandorts. Unsere Forscherinnen und Forscher arbeiten gemeinsam mit Spitzeninstituten aus ganz Europa an wichtigen Fragen unserer Zeit – von der Geschichte Europas über den Arbeitsmarkt bis hin zu neuen Erkenntnissen in der Biomedizin.

Europäische Kooperationen bringen unterschiedliche Perspektiven zusammen und stehen für unsere gemeinsamen Werte: wissenschaftliche Freiheit, hohe ethische Standards und die Offenheit, voneinander zu lernen. Sie stärken die Forschung in Österreich und Europa und schaffen neues Wissen, von dem unsere gesamte Gesellschaft profitiert. Ich gratuliere allen Beteiligten sehr herzlich zu diesem Erfolg.“

Die themenoffenen ERC Synergy Grants richten sich an Forschungsgruppen aus zwei bis vier Projektleiter:innen (PIs) und ihren Teams, die gemeinsam besonders komplexe wissenschaftliche Fragestellungen angehen wollen. Pro Projekt stehen bis zu zehn Millionen Euro für eine Laufzeit von sechs Jahren zur Verfügung. Zusätzlich können bis zu vier Millionen Euro beantragt werden, um Kosten im Zusammenhang für größere Ausrüstung, umfangreiche Versuche und Feldforschung sowie für den Umzug von Forschenden aus Drittstaaten nach Europa zu decken.

Aus 957 Anträgen wurden in diesem Jahr 48 Projekte für die renommierte Förderung ausgewählt. Dies entspricht einer Erfolgsquote von rund 5 %. Die erfolgreichen Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von 500 Millionen Euro sind an Forschungseinrichtungen in 26 Ländern innerhalb und außerhalb der europäischen Union angesiedelt. Die internationale Ausrichtung dieses Förderprogramms trägt dazu bei, die europäische Spitzenforschung für die weltweit besten wissenschaftlichen Talente zu öffnen und dadurch zusätzliche Synergien zu schaffen.

Bei Interesse an den verschiedenen Ausschreibungen des ERC bietet die FFG als Nationale Kontaktstelle (National Contact Point, NCP) ein breites Unterstützungsangebot, das neben Informationsveranstaltungen und Trainings zur Antragstellung auch Feedback zu Projektanträgen und Interview-Trainings inkludiert. Horizon Europe: European Research Council | FFG