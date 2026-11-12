Reform des Jagdgesetzes in OÖ: Chance auf modernes Wildtiermanagement verpasst

Wien (OTS) -

Ein zeitgemäßes Jagdgesetz muss die Erhaltung funktionsfähiger Ökosysteme, den Schutz wildlebender Tiere und die Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden in den Mittelpunkt stellen. Die Tötung wildlebender Tiere kann nicht allein durch jagdliche Traditionen oder persönliche Interessen gerechtfertigt werden. Die Jagd ist kein Selbstzweck. Wildlebende Tiere sind als Bestandteile dieser Ökosysteme zu schützen und dürfen nicht vorrangig als jagdliche Ressource betrachtet werden. Benötigt wird ein zeitgemäßes Wildtiermanagement statt der traditionellen Jagd. Immerhin ist Tierschutz jetzt Staatsziel in der Bundesverfassung! Die OÖ Landesregierung hat aber eine Reform des Jagdgesetzes in Begutachtung geschickt, das diesen Ansprüchen keinesfalls genügt. So dürfen noch immer gezüchtete Tiere zur Jagd ausgesetzt werden, Hunde und Katzen sind bei mehr als 300 m Entfernung von Gebäuden Freiwild, Wildtiere dürfen mit Fallen gequält werden und es bleibt sogar erlaubt, scharfe Hunde in Fuchs- und Dachsbauten zu schicken, um dort mit den Bewohnern zu kämpfen. Darüber hinaus gibt es weiterhin Tierarten ohne Schonzeiten, Beutegreifer müssen sogar als Konkurrenten der Jagd verfolgt werden, obwohl sie eine so wichtige Rolle im Ökosystem spielen, und weiterhin gibt es Wintergatter und routinemäßige Fütterungen jagdbarer Tiere, um die Anzahl der Tiere zum Abschuss zu erhöhen, obwohl die Schalenwilddichte in Österreich bereits weltweit die Höchste ist.

Die komplette Stellungnahme des VGT

Es gibt noch viele weitere Kritikpunkte aus Tierschutzsicht am geplanten Jagdgesetz. So soll es in Zukunft erlaubt sein, Rehe lediglich 50 m neben einer Futterstelle zu erschießen. Die Nachtjagd auf viele Tierarten, wie Füchse und Wildgänse, wird zugelassen. Bei vielen Tierarten dürfen dafür sogar Nachtsichtzielfernrohre verwendet werden. Der Abschuss von Tieren außerhalb ihrer Schonzeit darf in Zukunft per Verordnung erlaubt werden, ohne dass anerkannte Umweltorganisationen, wie der VGT, ein Beschwerderecht haben. Gegen Bescheide steht dieses Recht nämlich zu, gegen Verordnungen nicht. Auf diese Weise will die Landesregierung vorsätzlich rechtswidrige Abschüsse z.B. von Wölfen ermöglichen, ohne dass unabhängige Gerichte dies prüfen könnten. So will man den Rechtsstaat aushebeln. Apropos Rechtsstaat: den Jagdschutzorganen werden in diesem Jagdgesetz mehr Befugnisse gegeben, als der Polizei. So ist es strafbar, einem Jagdschutzorgan keinen Ausweis zu zeigen, während es diese Pflicht bei der Polizei nicht gibt. Und nicht zuletzt wird der Jagdzwang weiterhin aufrecht erhalten. Einerseits betont man von rechtskonservativer Seite oft, dass man das Eigentumsrecht hoch halte, aber andererseits zwingt man per Gesetz tierethisch sensible Grundbesitzer:innen, die Jagd auf ihrem Grund und Boden zuzulassen, inklusive den völlig sinnbefreiten Abschuss geschützter Arten und sogar das Aussetzen von Zuchttieren für die Jagd!