  • 12.11.2026, 12:39:32
  • /
  • OTS0140

Einladung: WorldDAB gastiert in Wien und lädt zum Pressefrühstück ins Hotel Meliá Vienna

WorldDAB, das globale Branchenforum, das sich für digitalen Hörfunk und die weltweite Umsetzung von DAB und DAB+ (Digital Audio Broadcasting) einsetzt, gastiert in Wien.

Wien (OTS) - 

Im Vorfeld des WorldDAB Summits wird zum Pressefrühstück ins Hotel Meliá Vienna geladen:

  • Termin
    Mittwoch, 18. November 2026, 09:00 Uhr
  • Ort
    Hotel Meliá Vienna, Meetingraum „Sea“
    DC Tower 1, Donau-City-Straße 7
    1220 Wien
  • Gesprächspartner
    • Jacqueline Bierhorst, Präsidentin von WorldDAB
    • Roman Gerner, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich und Geschäftsführer Radio Stephansdom
    • Matthias Gerwinat, Geschäftsführer des Vereins Digitalradio Österreich
  • Themen
    Mit Wien als Austragungsort des heurigen Summits setzt WorldDAB ein starkes Zeichen. Internationale Erfolgsbeispiele zeigen, welches Potenzial in DAB+ steckt. Im europäischen Vergleich hat Österreich noch Aufholbedarf, auch wenn sich DAB+ hierzulande in den letzten Jahren bereits sehr gut entwickelt hat. Besonders erfreulich ist, dass seit kurzem ein weiterer reichweitenstarker Privatsender digital sendet. Mit der Roadmap Radio 2035 ist der weitere Weg für Österreich vorgezeichnet. Das Pressefrühstück bietet Gelegenheit für eine Bilanz, auch in Hinblick auf aktuelle Daten aus Radiotest und einer aktuellen Studie.
  • Sprache
    Die Veranstaltung wird zweisprachig abgehalten (Deutsch – Englisch) und mit Hilfe eines KI-Tools simultan übersetzt.
  • Anmeldung
    Bitte um Anmeldung an [email protected].

Über den Verein Digitalradio Österreich
2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich, ein Netzwerkpartner des FEEI, als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Er bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 30 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel. Weitere Informationen sind auf www.dabplus.at abrufbar.

Pressefrühstück: WorldDAB gastiert in Wien

WorldDAB, das globale Branchenforum, das sich für digitalen Hörfunk und die weltweite Umsetzung von DAB und DAB+ (Digital Audio Broadcasting) einsetzt, gastiert von 18. bis 19. November in Wien. Im Vorfeld des WorldDAB Summits wird zum Pressefrühstück ins Hotel Meliá Vienna geladen.

Datum: 18.11.2026, 09:00 Uhr - 18.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotel Meliá Vienna, Meetingraum „Sea“
DC Tower 1, Donau-City-Straße 7
1220 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

FEEI Management-Service GmbH
Pia Winter, MA
Telefon: T +43/1/588 39-61
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.feei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FEE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Mittwoch, 18.11.2026, 09:00]

Verein Digitalradio Österreich

Rückfragen & Kontakt

FEEI Management-Service GmbH
Pia Winter, MA
Telefon: T +43/1/588 39-61
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.feei.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright