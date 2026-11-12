Einladung: WorldDAB gastiert in Wien und lädt zum Pressefrühstück ins Hotel Meliá Vienna

Wien (OTS) -

Im Vorfeld des WorldDAB Summits wird zum Pressefrühstück ins Hotel Meliá Vienna geladen:

Termin

Mittwoch, 18. November 2026, 09:00 Uhr



Mittwoch, 18. November 2026, 09:00 Uhr Ort

Hotel Meliá Vienna, Meetingraum „Sea“

DC Tower 1, Donau-City-Straße 7

1220 Wien



Hotel Meliá Vienna, Meetingraum „Sea“ DC Tower 1, Donau-City-Straße 7 1220 Wien Gesprächspartner Jacqueline Bierhorst, Präsidentin von WorldDAB Roman Gerner, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich und Geschäftsführer Radio Stephansdom Matthias Gerwinat, Geschäftsführer des Vereins Digitalradio Österreich



Themen

Mit Wien als Austragungsort des heurigen Summits setzt WorldDAB ein starkes Zeichen. Internationale Erfolgsbeispiele zeigen, welches Potenzial in DAB+ steckt. Im europäischen Vergleich hat Österreich noch Aufholbedarf, auch wenn sich DAB+ hierzulande in den letzten Jahren bereits sehr gut entwickelt hat. Besonders erfreulich ist, dass seit kurzem ein weiterer reichweitenstarker Privatsender digital sendet. Mit der Roadmap Radio 2035 ist der weitere Weg für Österreich vorgezeichnet. Das Pressefrühstück bietet Gelegenheit für eine Bilanz, auch in Hinblick auf aktuelle Daten aus Radiotest und einer aktuellen Studie.



Mit Wien als Austragungsort des heurigen Summits setzt WorldDAB ein starkes Zeichen. Internationale Erfolgsbeispiele zeigen, welches Potenzial in DAB+ steckt. Im europäischen Vergleich hat Österreich noch Aufholbedarf, auch wenn sich DAB+ hierzulande in den letzten Jahren bereits sehr gut entwickelt hat. Besonders erfreulich ist, dass seit kurzem ein weiterer reichweitenstarker Privatsender digital sendet. Mit der Roadmap Radio 2035 ist der weitere Weg für Österreich vorgezeichnet. Das Pressefrühstück bietet Gelegenheit für eine Bilanz, auch in Hinblick auf aktuelle Daten aus Radiotest und einer aktuellen Studie. Sprache

Die Veranstaltung wird zweisprachig abgehalten (Deutsch – Englisch) und mit Hilfe eines KI-Tools simultan übersetzt.



Die Veranstaltung wird zweisprachig abgehalten (Deutsch – Englisch) und mit Hilfe eines KI-Tools simultan übersetzt. Anmeldung

Bitte um Anmeldung an [email protected] .



Über den Verein Digitalradio Österreich

2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich, ein Netzwerkpartner des FEEI, als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Er bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 30 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel. Weitere Informationen sind auf www.dabplus.at abrufbar.

Pressefrühstück: WorldDAB gastiert in Wien

WorldDAB, das globale Branchenforum, das sich für digitalen Hörfunk und die weltweite Umsetzung von DAB und DAB+ (Digital Audio Broadcasting) einsetzt, gastiert von 18. bis 19. November in Wien. Im Vorfeld des WorldDAB Summits wird zum Pressefrühstück ins Hotel Meliá Vienna geladen.

Datum: 18.11.2026, 09:00 Uhr - 18.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotel Meliá Vienna, Meetingraum „Sea“

DC Tower 1, Donau-City-Straße 7

1220 Wien

Österreich