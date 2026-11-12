- 12.11.2026, 12:36:02
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Katayun Pracher-Hilander und Gerald Hauser
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Freitag, 13. November 2026 | 10:00 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Sozialsprecherin und Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch und dem freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser.
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Corona-Politik: Ehrlich aufarbeiten statt zudecken“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
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