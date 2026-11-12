FPÖ – Kickl: „Schluss mit dem Pensionsraub!“

Wien (OTS) -

Angesichts aktueller Berechnungen, wonach aufgrund der gestiegenen Inflation sämtliche Pensionisten im Jahr 2027 reale Kaufkraftverluste erleiden werden, übte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl heute deutliche Kritik an der Bundesregierung. Da im Rahmen des Doppelbudgets für den Großteil der Pensionisten lediglich eine Anpassung von 2,95 Prozent und selbst für Ausgleichszulagenbezieher nur 3,3 Prozent – und damit durchwegs weniger als die rollierende Inflation – beschlossen worden sei, stehe nun ein dauerhafter realer Einkommensverlust durch die Bank fest.

„Was dieses schwarz-rot-pinke Auslaufmodell einer Verlierer-Ampel hier aufführt, ist ein beispielloser Mehrfachverrat an jenen rund 2,5 Millionen Pensionisten, die dieses Land mit ihrer eigenen Hände Arbeit aufgebaut haben. Für den eigenen Apparat, für das eigene System, die Freunderl und für das Ausland wird das Geld von dieser Regierung mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen. Bei unseren Älteren, also genau jenen, die den Wohlstand aufgebaut haben, in dem wir heute leben dürfen, wird gekürzt und geraubt, wo es nur geht!“, so Kickl.

Besonders scharf ging der freiheitliche Bundesparteiobmann mit der Rolle der Sozialdemokratie und von SPÖ-Finanzminister Marterbauer ins Gericht, die den Pensionisten zusätzlich zur Teuerung bei Lebensmitteln und Energie immer neue Belastungen aufbürden. „Ausgerechnet die SPÖ und ihr oberster Kassier Marterbauer haben die 2,5 Millionen Pensionisten zur freien Plünderungsmasse erklärt, um ihre hausgemachten Budgetlöcher zu stopfen. Man zieht den Senioren systematisch das letzte Hemd aus. Zuerst schröpft man sie über die Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags, dann kassiert man plötzlich die E-Card-Gebühr ab, von der Pensionisten bisher wohlverdient befreit waren, und bittet Kranke auch noch mit neuen Selbstbehalten bei den Krankentransporten zur Kasse. Und im roten Wien setzt man diesem Raubzug die Krone auf, indem man die Seniorentickets bei den Öffis verteuert und pünktlich ab 1. Jänner die Wasser-, Kanal- und Müllgebühren in die Höhe treibt! Das ist die Sozialpolitik der Sozialisten: ‚Man nehme von den Alten und stopfe es sich in die eigene Tasche!‘“

Dass nun auch noch die reguläre Pensionsanpassung für 2027 für alle Bezieher unter der Inflationsrate liege, bringe das Fass endgültig zum Überlaufen, so der FPÖ-Bundesparteiobmann weiter. Kickl forderte daher eine sofortige Korrektur des Regierungskurses: „Dieser schamlose Griff in die Geldbörsen unserer Senioren muss sofort gestoppt werden! Wie viel müssen die Pensionisten in diesem Land denn noch ertragen? Wer ein Leben lang gearbeitet und eingezahlt hat, ist kein Bittsteller für ein paar Almosen unter der Inflationsrate, sondern hat ein Recht auf Werterhalt und Würde im Alter. Wir Freiheitliche stehen als einzige Schutzmacht fest an der Seite unserer Pensionisten und fordern die sofortige Rücknahme sämtlicher Schikanen in Form von Gebühren sowie eine echte, vollständige Abgeltung der Teuerung!“