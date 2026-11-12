WB-Graf: Wer mitverhandelt, sollte auch Verantwortung für Ergebnisse übernehmen

Wien (OTS) -

„Es ist schon bemerkenswert: Drei Wählergruppen sitzen ein Jahr lang gemeinsam mit uns in der Reformgruppe, bringen dort Vorschläge ein und verhandeln Maßnahmen mit und treten anschließend vor die Presse, als hätten sie mit dem bisherigen Reformprozess nichts zu tun. Wer am Reformtisch sitzt, trägt auch Verantwortung für das, was dort erarbeitet wird. Sich nach außen als Reformkritiker zu inszenieren, während man selbst Teil des Prozesses ist, ist jedenfalls keine besonders glaubwürdige Form der Interessenvertretung“, stellt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf zur heutigen Pressekonferenz von UNOS, GW und FW klar.

Reform heißt entscheiden und umsetzen – nicht nur fordern

„Wir haben vor einem Jahr unter Präsidentin Martha Schultz einen Reformprozess gestartet und von Anfang an klargemacht: Es wird Veränderungen geben müssen. Und genau diese Veränderungen werden jetzt umgesetzt. Ab 2030 werden die Unternehmen dauerhaft um 100 Millionen Euro jährlich entlastet. Die Kammerumlage 2 wird bereits ab 2028 schrittweise gesenkt. Gleichzeitig wird der Haushalt der WKÖ ausgeglichen.

Auch bei den Strukturen haben wir gehandelt: Oecolution und Wise Up werden eingestellt, das Generalsekretariat wurde halbiert, Abteilungen wurden zusammengelegt und der Personalabbau eingeleitet. Die Funktionsentschädigungen wurden auf einem niedrigeren Niveau verankert und seit 1. November gelten erstmals organisationsweit einheitliche Compliance-Regeln. Auch der Wirtschaftsbund hat Konsequenzen gezogen und seine Zahl an Vizepräsidenten auf Bundesebene von fünf auf zwei reduziert.

Das sind konkrete Entscheidungen und keine bloßen Überschriften für eine Pressekonferenz. Wer behauptet, es sei nichts weitergegangen, blendet die Realität bewusst aus“, so Graf.

Auch bei den Strukturen wird aufgeräumt

„Die Kritik an den Strukturen nehmen wir ernst. Aber auch hier gibt es längst konkrete Vorschläge aus der Reformgruppe. Die derzeit 683 Fachorganisationen sollen mit Beginn der nächsten Funktionsperiode deutlich reduziert und sinnvoll zusammengeführt werden. Rücklagen sollen grundsätzlich auf höchstens 100 Prozent der jährlichen Personal- und Sachaufwendungen begrenzt werden. Fachorganisationen mit überhöhten Rücklagen sollen diese ab 2028 schrittweise abbauen.

Mit dem Prinzip ‚1+2 statt 10‘ werden Doppelgleisigkeiten beseitigt: Was bisher parallel in neun Bundesländern und im Bund erarbeitet wurde, soll künftig gebündelt von einer Bundesorganisation und zwei Bundesländern erledigt und anschließend allen zur Verfügung gestellt werden. Das spart Ressourcen, vermeidet Mehrfacharbeit und schafft effizientere Strukturen.

Natürlich kann man immer mehr fordern. Aber in nur zehn Monaten ein derartiges Reformpaket auf den Weg zu bringen, muss uns erst einmal jemand nachmachen. Wir haben nicht nur geredet, sondern geliefert. Jetzt erwarte ich mir von allen, die heute lautstark Kritik üben, dass sie auch Verantwortung übernehmen und die konkreten Maßnahmen mittragen und beschließen. Denn Reformen beweist man nicht mit Pressekonferenzen, sondern mit Entscheidungen“, betont Graf.

Am 26. November zählen Beschlüsse statt Schlagzeilen

„Das Wirtschaftsparlament am 26. November ist der Ort, an dem über Reformen entschieden wird. Präsidentin Martha Schultz wird dort die nächsten konkreten Reformschritte zur Abstimmung vorlegen. Dann wird sich zeigen, wer tatsächlich bereit ist, Veränderungen auf den Weg zu bringen.

Wir sind jederzeit bereit, über weitere Verbesserungen zu diskutieren. Eine Reform ist kein einmaliges Ereignis und auch kein Wettbewerb um die lauteste Pressekonferenz. Sie ist ein Prozess, bei dem am Ende bessere Leistungen, effizientere Strukturen und eine spürbare Entlastung für die Unternehmen stehen müssen.

Unser Anspruch ist klar: Wir wollen eine Wirtschaftskammer, die weniger kostet, effizienter arbeitet und ihren Mitgliedern mehr bringt. Genau daran arbeiten wir. Die Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten sich Ergebnisse und keine politische Inszenierung“, so Graf abschließend.