SPÖ-Sidl: Gegen Krebs hat Europa nur gemeinsam eine Chance

Wien (OTS) -

Heute wurde im Europäischen Parlament der Initiativbericht über die Umsetzung des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung abgestimmt. Der Bericht knüpft an die Arbeit des Sonderausschusses zur Krebsbekämpfung (BECA) in der vergangenen Legislaturperiode an, in dem SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl als einziger österreichischer Vertreter mit dabei war. Für Sidl steht fest, dass die EU-Kommission dringenden Handlungsbedarf hat, um die weiter steigenden Krebserkrankungszahlen endlich in den Griff zu bekommen. Jährlich wird bei etwa 2,7 Millionen Menschen in Europa Krebs diagnostiziert, wobei Prognosen der EU-Kommission von einem weiteren Anstieg um 18 Prozent bis zum Jahr 2040 ausgehen. „Krebs darf nicht zur europäischen Volkskrankheit werden. Die EU-Kommission muss hier endlich die richtigen Schritte setzen, um gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten die Ursachen für die steigenden Erkrankungszahlen zu beheben", betont Sidl, der sich im EU-Parlament konsequent für einen ganzheitlichen Ansatz in der Krebsbekämpfung einsetzt. ****

„Etwa 40 Prozent der Krebsfälle sind vermeidbar. Die EU-Kommission muss jetzt liefern und auf den europäischen Plan zur Krebsbekämpfung aufbauen. Dazu braucht es nachhaltige Finanzierung, konkrete Maßnahmen und messbare Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten", so Sidl, der vor allem einen Schwerpunkt auf die Prävention einfordert: "Es ist höchste Zeit, dass wir nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern auch die Ursachen in den Fokus nehmen und da gehören Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung oder der weiter steigende Einsatz von Pestiziden zweifelsfrei dazu. Hier muss die EU-Kommission endlich umdenken und die Gesundheit unserer Luft, unserer Böden und Gewässer in den Vordergrund stellen." (Schluss) bj