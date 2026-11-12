ÖGB: Teilarbeitsfähigkeit löst die Probleme nicht

Wen (OTS) -

Die Diskussion über eine sogenannte Teilarbeitsfähigkeit geht aus Sicht des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) am eigentlichen Problem vorbei. ÖGB-Vizepräsidentin Sandra Steiner lehnt entsprechende Vorschläge der NEOS klar ab: „Entweder man ist gesund oder krank. Wir lehnen es ab, dass durch die Einführung einer sogenannten Teilarbeitsfähigkeit noch mehr Druck auf gesundheitlich beeinträchtigte Menschen entsteht.“

Statt neue Kategorien zu schaffen, müsse der Fokus darauf liegen, Menschen ein gesundes Arbeiten bis zur Pension zu ermöglichen. „Dafür brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen, wirksame Prävention und Arbeitsplätze, die auch für ältere Beschäftigte geeignet sind. Die Rahmenbedingungen müssen passen.“

Kritisch sieht Steiner auch mögliche Verschärfungen beim Zugang zu Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen: „Diese Pensionen sind eine wichtige soziale Absicherung für jene Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. Es kann nicht sein, dass Beschäftigte länger arbeiten sollen, während jenen, die gesundheitlich nicht mehr können, der Zugang zu sozialer Absicherung verwehrt wird.“

Mit der Wiedereingliederungsteilzeit gibt es bereits ein sinnvolles und bewährtes Instrument. „Sie ermöglicht Menschen nach einer längeren Erkrankung einen freiwilligen, schrittweisen Wiedereinstieg ins Berufsleben. Das ist der richtige Weg: Menschen zu unterstützen ohne Druck zurück ins Arbeitsleben zu kommen“, so Steiner abschließend.

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