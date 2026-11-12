FPÖ – Schuch-Gubik: „Greta Thunberg lacht über ihre eigenen Klimajünger – jetzt ist eine Entschuldigung bei der Bevölkerung fällig!“

Wien (OTS) -

„Jahrelang wurde Greta Thunberg von Politikern, Medien und selbsternannten Klimarettern wie eine Säulenheilige verehrt. Wer ihre Weltuntergangsszenarien auch nur ansatzweise hinterfragte oder sich gegen die damit begründeten politischen Maßnahmen aussprach, wurde umgehend als ‚Klimaleugner‘ abgestempelt. Und jetzt? Jetzt lacht die einstige Klima-Ikone offenbar selbst über ihre damaligen Aktivisten-Freunde. Deutlicher kann man die ganze Scheinheiligkeit dieser Truppe wohl kaum vor Augen geführt bekommen“, erklärte heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik anlässlich aktueller Medienberichte über Greta Thunbergs spöttische Reaktion auf die anhaltenden „Fridays for Future“-Demonstrationen.

Besonders bemerkenswert sei dabei die Rolle von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Man erinnere sich nur daran, wie Van der Bellen Greta Thunberg regelrecht hofiert hat. Er empfing sie sogar persönlich in der Hofburg. Für die selbsternannte moralische Elite war Thunberg damals das Maß aller Dinge. Wer nicht mitjubelte, wurde ins rechte Eck gestellt oder als verantwortungsloser Klimasünder diffamiert. Heute stellt sich die Frage: Was sagt Van der Bellen eigentlich dazu, dass sein einstiges großes Klima-Vorbild offenbar selbst nur noch über die eigene Bewegung lachen kann?“, so Schuch-Gubik.

„Offenbar ist der Klimaschutz für manche nur so lange das alles beherrschende Thema, wie er sich für die eigene politische Inszenierung eignet. Jahrelang wurde der Bevölkerung mit erhobenem Zeigefinger erklärt, sie müsse ihren Lebensstil ändern, verzichten und immer neue Belastungen hinnehmen. Kritik daran war unerwünscht. Und nun scheint ausgerechnet die einstige Gallionsfigur dieser Bewegung das Interesse an ihren früheren Mitstreitern verloren zu haben. Da darf man sich schon fragen, wie ernst es diesen angeblichen Klimaschützern mit ihren eigenen Botschaften tatsächlich war“, betonte die FPÖ-Bundesparteisprecherin.

Für Schuch-Gubik sei deshalb eine Entschuldigung überfällig: „All jene, die Greta Thunberg jahrelang auf ein Podest gehoben, ihre Aussagen als unumstößliche Wahrheiten verkauft und Andersdenkende pauschal verunglimpft haben, sollten endlich die Größe besitzen, sich bei der Bevölkerung zu entschuldigen. Allen voran jene politischen Verantwortungsträger, die diesen regelrechten Personenkult auch noch befeuert haben. Die Österreicher haben es nicht verdient, von selbsternannten Moralaposteln ständig belehrt und bevormundet zu werden.“

„Die Menschen brauchen keine Klima-Säulenheiligen, keine ideologischen Glaubensbekenntnisse und schon gar keine politische Bevormundung. Sie brauchen eine Politik mit Hausverstand, die Umwelt- und Naturschutz ernst nimmt, ohne dabei die eigene Bevölkerung zum Sündenbock zu machen. Genau dafür steht die FPÖ“, stellte Schuch-Gubik abschließend klar.