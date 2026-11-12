- 12.11.2026, 11:33:32
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AVISO: Pressekonferenz zur Studie “Energiestrategie und Ausblick für die Industrie in Niederösterreich“
Die Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV-NÖ) und die EVN laden Sie herzlich ein zur
Präsentation der Studie
“Energiestrategie und Ausblick für die Industrie in Niederösterreich“
Datum: Mittwoch, 18. November 2026, um 10.00 Uhr
Ort: IV-Media Center, Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien
Ihre Gesprächspartner sind
- IV-NÖ-Präsident Kari Ochsner
- EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz
- Vice-President Compass Lexecon Anton Burger
Die von Compass Lexecon erstellte und von der IV-NÖ und EVN in Auftrag gegebene Untersuchung beleuchtet erstmals detailliert die voraussichtliche Entwicklung des industriellen Energiebedarfs in Niederösterreich bis zum Jahr 2040. Im Fokus stehen dabei die künftige Nachfrage nach Strom und Erdgas, technologische Hürden und die notwendigen Rahmenbedingungen zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Für redaktionelle Zwecke stellen wir Ihnen gerne Fotos der Veranstaltung zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen um Anmeldung per Mail an: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Industriellenvereinigung Niederösterreich
Mag. Michaela Roither
Telefon: 01 711 35-2443
E-Mail: [email protected]
Website: https://niederoesterreich.iv.at/
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