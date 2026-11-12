FMA: Gemeinsam für einen sauberen Finanzplatz: fair und sicher

Wien (OTS) -

Ein sicherer und sauberer Finanzplatz ist für eine offene Volkswirtschaft wie Österreich unverzichtbar: Integrität stärkt das Vertrauen in den Finanzmarkt, schafft faire Wettbewerbsbedingungen und schützt sowohl Kund:innen als auch seriöse Anbieter vor kriminellem Missbrauch und unlauteren Geschäftspraktiken. Dieser Ansatz steht im Mittelpunkt der Tagung „Compliance, Geldwäscheprävention & Sanktionenaufsicht“ der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), die am heutigen Donnerstag, dem 12.11.2026, bereits zum siebten Mal stattfindet.

„Unser Finanzplatz muss sicher und sauber sein. Wir wollen verhindern, dass der Finanzmarkt für kriminelle Zwecke missbraucht wird – von Geldwäsche bis Betrug. Und wir wollen, dass die Menschen darauf vertrauen können, am Finanzmarkt fair behandelt zu werden. Beides ist Aufgabe einer glaubwürdigen und wirksamen Aufsicht“, so FMA-Vorstand Oliver Schütz zum Auftakt der Tagung vor den rund 400 Teilnehmer:innen aus der gesamten Finanzwirtschaft. „Davon profitieren Kund:innen und die Realwirtschaft ebenso wie die Finanzwirtschaft selbst.“

Die Integrität des Finanzplatzes ist dabei eine gemeinsame Aufgabe aller zuständigen Institutionen, wie Finanzminister Markus Marterbauer auf der FMA-Tagung hervorhob. „Ein sauberer Finanzplatz schafft Vertrauen und Sicherheit und ist von zentraler Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich“, so Marterbauer. „Die jüngste FATF-Länderprüfung bestätigt unsere Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung und zeigt zugleich, wo weiterer Handlungsbedarf besteht.“

Finanzprodukte werden zunehmend über Apps und andere digitale Kanäle angeboten, künstliche Intelligenz hält Einzug in Beratung und Vertrieb. So werden Angebote von Konsumkrediten bis zu Wertpapierprodukten einfacher zugänglich, besser personalisiert und auch über Ländergrenzen hinweg erhältlich. Dabei entstehen auch neue Risiken, etwa wenn automatisierte Entscheidungen nicht ausreichend transparent oder nachvollziehbar sind.

„Unser Anspruch ist klar: Einfacherer Zugang darf nicht mit geringerem Schutz einhergehen“, so Schütz weiter. „Informationen müssen verständlich bleiben, Produkte zu den Bedürfnissen der Kund:innen passen und Vertriebsprozesse fair gestaltet sein. Für uns als Aufsicht ist entscheidend, wie Technologie eingesetzt wird und welche Wirkung sie auf die Menschen hat.“

Auch der Finanzbetrug – der im vergangenen Jahr rund Ꞓ115 Millionen Schaden anrichtete - verlagert sich verstärkt in digitale Kanäle. Betrüger:innen setzen zunehmend auf Social Engineering und bringen Kund:innen dazu, Zahlungen selbst zu autorisieren. Hier greifen Betrug und Geldwäsche ineinander, wenn die zuvor erbeuteten Gelder umgehend dem Zugriff entzogen werden.

Eine weitere klassische Vortat der Geldwäsche ist der Abgabenbetrug, wie Finanzminister Marterbauer betonte: „Auch die konsequente Bekämpfung von Abgabenbetrug ist für uns eine zentrale Aufgabe, denn Steuerdelikte können Ausgangspunkt für Geldwäsche sein. Deshalb setzen wir auf wirksame Kontrollen und moderne Technologien. Denn für uns gilt: Nulltoleranz bei Abgabenbetrug und anderen Formen der Finanzkriminalität.“

„Wirksame Prävention muss an mehreren Stellen ansetzen: bei der Aufklärung der Verbraucher:innen und technischen Sicherheitsmaßnahmen ebenso wie bei der frühzeitigen Erkennung verdächtiger Zahlungsströme und Betrugsmuster durch die Finanzunternehmen“, so Schütz. „Für diese geht es dabei auch darum, ihre Systeme und Geschäftsmodelle vor Missbrauch zu schützen und das Vertrauen ihrer Kund:innen in digitale Angebote zu erhalten.“

Mit dem neuen europäischen Regelwerk und der Anti-Geldwäschebehörde AMLA wird die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa stärker vereinheitlicht. Damit sollen etwa bei der Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und der Prüfung der Mittelherkunft vergleichbare Maßstäbe gelten. Gleichzeitig hat die FMA auch die Aufsicht über Finanzsanktionen übernommen. Die Bündelung ermöglicht es, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken gemeinsam zu betrachten und vorhandene Expertise, Daten und Aufsichtsinstrumente gemeinsam zu nutzen.

„Unser besonderes Augenmerk gilt zum Beispiel grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen in Risikoländer oder mit komplexen Eigentümerstrukturen sowie Krypto-Transfers, bei denen Herkunft und Empfänger der Gelder schwer nachvollziehbar sind“, so Oliver Schütz weiter. Die FMA betrachtet Geldwäsche- und Sanktionsrisiken deshalb gemeinsam: Sie verknüpft Erkenntnisse aus Datenanalysen, laufender Aufsicht und den Vor-Ort-Kombiprüfungen, um besonders exponierte Bereiche gezielt zu prüfen und Risiken wirksam zu adressieren.

„Das stärkt nicht nur die Integrität des Finanzplatzes insgesamt, sondern schützt auch Unternehmen, die ihre Sorgfaltspflichten erfüllen, vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber Anbietern, die Regeln umgehen oder Risiken bewusst in Kauf nehmen“, so Schütz.