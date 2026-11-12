GBH: Wer ausbildet, muss den Auftrag bekommen

Wien (OTS) -

Viele junge Menschen wollen eine Lehre machen und finden keinen Platz. Laut AMS hatten Ende Oktober 26.288 Jugendliche keinen Lehrplatz in einem Betrieb. Sie suchen eine Lehrstelle, sind in einer AMS-Schulung oder in einer überbetrieblichen Lehrausbildung. Offen waren nur 6.714 Lehrstellen.

Für die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist klar: Wer ausbildet, sichert die Fachkräfte von morgen. Diese Betriebe müssen bei Ausschreibungen und Aufträgen bevorzugt werden.

Mit Steuergeldern Lehrplätze sichern

Bund, Länder und Gemeinden vergeben jedes Jahr viele Aufträge. Dabei zählt oft noch der billigste Preis. Die GBH fordert, dass vor allem öffentliche Auftraggeber konsequent nach dem Bestbieterprinzip vergeben. Gerade ehrliche regionale Betriebe mit Eigenpersonal sollen hier zur Anbotslegung eingeladen werden. Ergänzend dazu soll auch zählen, ob ein Betrieb Lehrlinge ausbildet.

Wie das rechtssicher geht, zeigt der Vergabekatalog ROT-WEISS-ROTE VERGABEN. Die GBH hat ihn federführend gemeinsam mit dem Vergabeexperten Rechtsanwalt Martin Schiefer und den Sozialpartnern erarbeitet. „Öffentliches Geld muss dorthin gehen, wo ausgebildet wird. Wer heimische Lehrbetriebe beauftragt, sichert Lehrplätze in der Region und die Fachkräfte von morgen!“, so GBH-Bundesvorsitzender Abg. z. NR Josef Muchitsch.

Danke an alle, die ausbilden

Viele Betriebe in den Bau-, Holz- und Steinbranchen der Gewerkschaft BAU-HOLZ bilden seit Jahren junge Menschen aus. Sie investieren Zeit und Geld und geben ihr Können weiter. „Allen Lehrbetrieben sage ich Danke. Ihr nehmt euch Zeit für die Jungen und gebt ihnen eine echte Chance“, sagt Muchitsch.

Abwerben statt ausbilden und nach billigen Arbeitskräften aus EU-Drittstaaten rufen – das schadet der gesamten Wirtschaft

Andere Betriebe sparen sich die Ausbildung. Sie warten, bis andere die Fachkräfte ausgebildet haben, und werben sie dann ab. Gerade sie jammern am lautesten über den Fachkräftemangel. Und gerade sie verlangen dann wieder billige Arbeitskräfte aus Drittstaaten, statt selbst auszubilden.

Ausbilden statt jammern! „Wer nicht ausbildet, schadet der gesamten Wirtschaft. Wir müssen jetzt ausbilden, damit uns morgen nicht die Fachkräfte fehlen. Mein Appell an alle Betriebe: Nehmt Lehrlinge auf. Unsere Jugend braucht die Hoffnung auf eine gute Zukunft“, so Muchitsch.

Download Leitfaden: gbh-news.at/leitfaden

Wer ist die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH)? Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist die österreichische Gewerkschaft für rund 250.000 Beschäftigte in der Bau-, Holz- und Steinbranche. Sie verhandelt Kollektivverträge, setzt sich für faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit ein und kämpft für faire öffentliche Vergaben sowie konsequent gegen Lohn- und Sozialdumping. Ziel ist der Schutz der Beschäftigten und fairer Wettbewerb für jene Betriebe, die sich an die Regeln halten. Bundesvorsitzender der GBH ist Josef Muchitsch. Weitere Informationen auf gbh.at.