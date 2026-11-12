ARBÖ Oberösterreich stellt Weichen für die Zukunft: Franz Molterer einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt

Wien (OTS) -

Marchtrenk – Rund 120 Gäste begrüßte der ARBÖ Oberösterreich zu seiner ordentlichen Landeskonferenz im Kulturraum TRENK.s in Marchtrenk. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der Rückblick auf eine herausfordernde, aber erfolgreiche Berichtsperiode von November 2021 bis November 2026, die Weiterentwicklung des Mobilitätsdienstleisters sowie eine wichtige personelle Veränderung an der Spitze des Vereins.

Landesgeschäftsführer Dir. Thomas Harruk und der bisherige Präsident Ing. Reinhold Entholzer präsentierten den Funktionären und Gästen in ihren Berichten die Entwicklung des ARBÖ Oberösterreich in den vergangenen Jahren: Neben der Erschließung neuer Geschäftsfelder wurden zahlreiche Investitionen in die Standorte, den Fuhrpark und die technische Ausstattung getätigt. Damit konnte die Basis geschaffen werden, um den Mitgliedern auch künftig als verlässlicher und zeitgemäßer Partner für alle Mobilitätsbedürfnisse zur Verfügung zu stehen und den steigenden Anforderungen im Mobilitätsbereich gerecht zu werden.

Wie wichtig die Dienstleistungen des ARBÖ in Oberösterreich sind, zeigt ein Auszug aus der Leistungsbilanz. Mit 2.650.000 zurückgelegten Kilometern umrundeten die Pannenhelfer des ARBÖ Oberösterreich im Berichtszeitraum 66 Mal den Globus für die Mitglieder und Kunden. Auch stationär waren die Technik-Experten des ARBÖ gefragt: Insgesamt wurden zum Beispiel im Berichtszeitraum 136.380 §57a-„Pickerl“-Begutachtungen durchgeführt.

Reinhold Entholzer übergibt Präsidentschaft

Ein besonderer Moment der Landeskonferenz war die Wahl des neuen Präsidiums: Nach 14 Jahren an der Spitze des ARBÖ Oberösterreich legte Ing. Reinhold Entholzer die Funktion als Präsident zurück. Er blickte auf eine langjährige und bewegte Amtszeit zurück, wie er anlässlich seiner Abschiedsrede ausführte: „Es ist trotz herausfordernder Zeiten viel Positives passiert und wir haben den ARBÖ gemeinsam fit für die Zukunft gemacht. In diese Zukunft führt nun mein bisheriger Vizepräsident Franz Molterer. Es freut mich, dieses Amt in erfahrene Hände zu übergeben.“

Bei der abgehaltenen Neuwahl wurde Franz Molterer zum neuen Präsidenten, und mit Mag.a Dr.in Andrea Wesenauer erstmals in der Geschichte des ARBÖ Oberösterreich eine Frau zur Vizepräsidentin gewählt. Gemeinsam mit dem erfahrenen, erneut gewählten Vizepräsidenten Johann Ehrenbrandner und Landesgeschäftsführer Dir. Thomas Harruk wird der neue Präsident Franz Molterer die Geschicke des ARBÖ Oberösterreich in den nächsten 5 Jahren lenken. Reinhold Entholzer wurde zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit gewählt, und wird dem ARBÖ in beratender Funktion weiterhin erhalten bleiben.

Präsident Franz Molterer, MAS – Ein Kurzporträt

Franz Molterer konnte im Zuge seiner Karriere bereits viel Erfahrung sammeln, die er in seine Präsidentschaft beim ARBÖ einbringen wird. In jungen Jahren war er Fahrdienstleiter bei den ÖBB, dann Jugendsekretär im ÖGB, im Anschluss war er Referent und Abteilungsleiter und von 1998 bis 2020 stellvertretender Direktor der Arbeiterkammer Oberösterreich. Beim ARBÖ Oberösterreich ist er seit über 20 Jahren Funktionär, seit dem Jahr 2016 war er Vizepräsident, seit 2022 stellvertretender Vorsitzender Bundesrechnungsprüfer.

Neben seiner Erfahrung bringt Franz Molterer Fachkompetenz in den Bereichen (NPO-) Management und Organisationsentwicklung mit, die er sich mit Studiengängen in der Schweiz und an der Linzer Management-Akademie aneignete. Seinen Master absolvierte er im Bereich Organisationsentwicklung an der Universität Klagenfurt.

„Ich werde mich für eine wirksame Interessensvertretung, die weitere Optimierung unserer Serviceleistungen und die Stärkung des ARBÖ einsetzen, und freue mich auf eine offene und anregende Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Landespräsidium und Landesvorstand und dem Landesgeschäftsführer Dir. Thomas Harruk“, so der neu gewählte Präsident Molterer.

Leitantrag Mobilität der Zukunft

Im Vorfeld der Landeskonferenz wurde ein umfassender Leitantrag, „Mobilität der Zukunft“, ausgearbeitet, der bei der Landeskonferenz positiv angenommen und einstimmig beschlossen wurde. Dieser Leitantrag soll zu einer sicheren, leistbaren, technologieoffenen und zukunftsfähigen Mobilität in Oberösterreich beitragen. Die 5 zentralen Forderungen lauten:

Verkehrssicherheit stärken: Sichere Infrastruktur, die Entschärfung von Unfallstellen sowie Verkehrserziehung und Prävention haben höchste Priorität. Mobilität leistbar halten: Pendlerförderung fair und treffsicher weiterentwickeln, die Wegstrecke stärker berücksichtigen und unverhältnismäßige Belastungen vermeiden. Technologieoffenheit sichern: Unterschiedliche Antriebsarten ermöglichen, den Einsatz alternativer Treibstoffe rechtlich und infrastrukturell unterstützen und pauschale Fahrverbote für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ablehnen. Technische Sicherheit gewährleisten: Die § 57a-Begutachtung weiterentwickeln und Digitalisierung sowie Entbürokratisierung nur dort umsetzen, wo die Daten- und Fahrzeugsicherheit gewahrt bleibt. Wahlfreiheit erhalten: Öffentlichen Verkehr, Individualverkehr sowie Rad- und Fußverkehr sinnvoll verbinden und die besonderen Bedürfnisse des ländlichen Raums berücksichtigen.

Gemeinsam die Mobilität von morgen gestalten

Mit der einstimmigen Wahl des neuen Präsidenten und der weiteren Funktionäre stellte der ARBÖ Oberösterreich die Weichen für die kommenden Jahre. Aufbauend auf der erfolgreichen Entwicklung der vergangenen Berichtsperiode werden die Serviceleistungen weiter ausgebaut und die Interessen der Mitglieder auch künftig optimal vertreten. Die Landeskonferenz in Marchtrenk bildete damit nicht nur den Rahmen für einen Rückblick auf die geleistete Arbeit, sondern auch den Ausgangspunkt für ein neues Kapitel in der Geschichte des ARBÖ Oberösterreich.